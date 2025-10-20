Lupa.cz  »  Startup Čecha v Singapuru už spravuje skoro 2,7 miliardy korun, hlásí novou investici

Startup Čecha v Singapuru už spravuje skoro 2,7 miliardy korun, hlásí novou investici

Iva Brejlová
Dnes
Radek Jezbera, zakladatel Kilde
Radek Jezbera, zakladatel Kilde

Fintechová platforma Kilde, kterou v Singapuru založil Čech Radek Jezbera, získala v nové investici 30 milionů korun. Podruhé od zdejšího fondu Purple Ventures, kromě něj se do kola přidalo sedm nejmenovaných investorů. Startup už na aktivech spravuje v přepočtu kolem 2,7 miliardy korun a investoři věří, že do roka objem zdvojnásobí.

Kilde propojuje kvalifikované investory s poskytovateli spotřebitelských úvěrů, kteří hledají alternativu k bankovnímu financování. Výnosy vyplácí co měsíc či čtvrtletí, investice zajišťuje reálnými aktivy a chválí si, že od svého vzniku ještě nezaznamenal ztrátu na žádné z investic. S posuzováním rizika a standardizováním transakcí mu pomáhá vlastní technologie.

„Je to zisková společnost, jejíž byznys exponenciálně roste. Před nedávnem překonali hranici 130 milionů dolarů aktiv ve správě a očekáváme, že do roka objem zdvojnásobí. Věřím, že okolo roku 2030 překročí na tržbách hranici 100 milionů dolarů a stane se dolarovým jednorožcem,“ říká Jan Staněk, řídící partner fondu Purple Ventures. Fond platformě poslal 12 milionů korun a je to pro něj druhá investice do společnosti.

Kilde těží z trendu růstu privátních úvěrů, který podle analytiků McKinsey patří k nejrychleji expandujícím segmentům finančního systému. Společnost má licenci od Monetární autority Singapuru k činnosti v oblasti obchodování s cennými papíry a působí jako osvobozený finanční poradce. Loni vykázala příjmy 2,5 milionu dolarů. Do roku 2030 by ale zakladatel chtěl vyrůst na 100 milionů dolarů – a říká, že to by znamenalo valuaci přes miliardu dolarů, firma by se tak stala startupovým jednorožcem.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

