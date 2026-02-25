Startup z Olomouce vyrábí hoteliérům AI kolegy, je i v Kempinski a chlubí se novou investicí

Olomoucký startup RobosizeME získal 2 miliony dolarů (aktuálním kurzem přes 41 milionů Kč) na svou AI platformu, která má řešit nedostatek personálu v pohostinství. Investici vedl kanadský fond SeedTwo Capital a účastnily se jí fondy Sparking Capital, BrightCap Ventures, Botanique Hospitality a skupina českých andělských investorů.
Startup vyvíjí nástroje, které hotelům pomáhají automatizovat rutinní operace pomocí umělé inteligence a nabízí takzvané „digitální kolegy“. Jeho řešení se napojují na existující hotelové systémy a fungují na pozadí, kde nahrazují manuální a často časově náročné úkoly. Platforma kromě toho například podle svého webu dokáže včas identifikovat rezervace s vysokým rizikem, že se host nedostaví, nebo také identifikovat VIP hosty napříč systémy. Řeší párování plateb, kontroluje správnost provizí vůči online rezervačním portálům a pomáhá hotelům s účetnictvím.
„Pohostinství je jedním z provozně nejsložitějších odvětví na světě, přesto je mnoho klíčových procesů stále vysoce manuálních,“ uvedl Roger Sholanki, zakladatel SeedTwo Capital. Podle olomouckého startupu globální hotelový průmysl generuje ročně přes 580 miliard dolarů, přesto se velká část administrativy (back-office) stále opírá o manuální procesy náročné na lidskou sílu. Technologii firmy využívají mimo jiné hotelové řetězce Radisson Hotel Group, Kempinski Hotels či GHA (Global Hotel Alliance).
Spolu s aktuálním kolem startup získal už přibližně 90 milionů korun. Startup buduje z Olomouce Američan Stephen Burke, který v Česku buduje už svůj třetí technologický projekt. S dalšími spoluzakladateli stojí také za zdravotnickým projektem Kardi Ai, který hledá srdeční arytmie, dříve založil společnost Sciant, kterou v roce 2021 akvírovala Sirma Group Holdings.