Stát hledá ajťáka s vysokou školou, nabízí plat 21 tisíc korun hrubého

Autor: Miloslav Rejha, CC BY-SA 3.0

Státu dlouhodobě chybí kvalifikovaní IT odborníci na mnoha úrovních. Důvodů je řada, jedním z těch významných jsou peníze. Soukromý sektor platí výrazně lépe.

Na jeden ukázkový případ upozornil Jakub Onderka. Nejvyšší správní soud hledá ajťáka. Mezi jeho vybavenost má patřit vysoká škola, základní znalost angličtiny, práce s Microsoft Active Directory, Group Policy, základní znalost programovacích nebo skriptovacích jazyků, nastavování a správa LAN a WAN sítí a podobně.

Plat za takovou práci je 21 tisíc korun hrubého. Osobní příplatek je možný na základě kvality odvedené práce. Jde o desátou platovou třídu, 21 tisíc je tedy začátek. Maximální částka je 31 tisíc hrubého.

Problematiku výše odměn za IT profese ve státní sféře nastínil v rozhovoru pro Lupu vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. “Znalosti, které jsou k digitalizaci potřeba, něco stojí. Je třeba nabízet platy ke sto tisícům korun. Dobrý odborník vám ušetří miliardu na systému, který by jinak byl navržený špatně,” sdělil mimo jiné.

“Ve služebním zákoně je třeba změnit platové hladiny pro IT a další vysoce odborné pozice, aby bylo možné do servisní organizace českého e-governmentu dostat dobře placené odborníky. Kvůli nevůli sáhnout do tabulkových platů ve služebním zákoně se situace ve státním IT řeší outsourcováním do podobného typu subjektů, jako jsou státní IT podniky NAKIT a SPCSS. Vyvedla se část IT a vývoje.”