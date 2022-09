Stát k chystanému omezení či zákazu rizikových síťových dodavatelů uspořádá veřejné konzultace

Autor: Radan Dolejš

Stát k chystané regulaci, která by měla omezit či úplně zakázat přístup dodavatelů ICT technologií (aktuálně zejména těch z Číny včetně Huawei) do významných tuzemských sítí, uspořádá veřejnou konzultaci. Trh, jenž má z regulace kvůli mnohým nejistotám značné obavy, se tak bude moci zapojit do připomínkování. Potvrdil to Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který na základě pověření Bezpečnostní rady státu regulaci chystá.





“Jakmile to bude aktuální, nad rámec běžného meziresortního připomínkového řízení bude odborné veřejnosti dána možnost poskytnout NÚKIB podněty k návrhu zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o komplexní a citlivou problematiku, NÚKIB vede a plánuje nadále vést širokou, odbornou a především konstruktivní debatu,” sdělil Lupě mluvčí úřadu Marek Vala.





“Rozsah dopadu regulace zatím není přesně vymezen a intenzivně na něm pracujeme. Když mluvíme o strategické infrastruktuře, vycházíme z množiny systémů kritické informační infrastruktury a provozovatelů základních služeb dle současného znění zákona o kybernetické bezpečnosti. Samozřejmě nás v této oblasti čekají změny v souvislosti s implementací směrnice NIS2, díky které naroste počet povinných orgánů a osob až na několik tisíc subjektů. Připravovaný mechanismus ale bere tyto změny v potaz a na většinu těchto nových povinných osob nedopadne. Cílem je pokrýt množinu institucí, která poskytuje či zabezpečuje služby s nejvyšším dopadem na fungování státu a společnosti,” doplnil ředitel NÚKIBu Lukáš Kintr.