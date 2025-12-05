Lupa.cz  »  Stát loni kvůli bezpečnosti prověřil 24 zahraničních investic v ČR. Mířily hlavně do IT a telekomunikací

Stát loni kvůli bezpečnosti prověřil 24 zahraničních investic v ČR. Mířily hlavně do IT a telekomunikací

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu Autor: Karel Choc, Internet Info

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo výroční zprávu o prověřování zahraničních investic za rok 2024. Úřad se ve spolupráci s dalšími institucemi typu BIS této činnosti věnuje už několik let. Jde o reakci na ekonomickou a národní bezpečnost, aby nedocházelo například ke vstupu nebezpečných zahraničních aktérů do tuzemských strategických společností a aktiv a nemusely se řešit bolehlavy jako aktuální případ původem nizozemské čipové firmy Nexperia (dodavatel automobilek), která nyní patří Číňanům a slouží jako nástroj politického vydírání.

“Ministerstvo zahájilo 18 nových případů a celkem se tak v roce 2024 zabývalo 24 aktivními případy, jelikož šest jich pokračovalo z předchozího roku. Celkem 20 případů bylo ukončeno, z toho 18 povoleno. Nedošlo k žádnému zákazu, nicméně jeden případ ministerstvo odmítlo a u druhého došlo k zániku důvodů pro vedení řízení. V rámci evropského režimu spolupráce se členské státy a Evropská komise vzájemně informovaly o 477 prověřovaných případech,” shrnul úřad.

Nejčastějšími cíli investic u nás jsou sektory informačních a komunikačních technologií a výroby. Nejčastějším přímým i konečným investorem jsou USA. V loňském roce se prověřovaly projekty z Tchaj-wanu, Ruska, Kanady, Spojených arabských emirátů, Číny nebo Velké Británie.

“Na rozdíl od kolegů z BIS spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu pouze v situacích, kdy se prověřovaná investice týká kybernetické bezpečnosti. Sektor informačních a komunikačních technologií je nicméně jedním z nejčastějších cílů zahraničních investorů, kterými se MPO zabývá, a očekáváme, že množství těchto případů poroste i v dalších letech,” uvedl Lukáš Kintr, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Zaplatím za informace o vašich čipech, politicích a Tchaj-wanu aneb Jak jsem si měsíce psal s čínským špionem Přečtěte si také:

Zaplatím za informace o vašich čipech, politicích a Tchaj-wanu aneb Jak jsem si měsíce psal s čínským špionem

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Kolik bude stát snížení záloh OSVČ? Každý tvrdí něco jiného

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Jak funguje platforma IBM Power11?

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Nevymknou se vládní investice do IT kontrole?

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).