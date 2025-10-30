Stát přispěje firmám na vývoj umělé inteligence, připravil 800 milionů korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu vývoje i využití umělé inteligence ve firmách. Celkem má připravených 800 milionů korun, na jednotlivé projekty nabízí až 30 milionů.
Jde o součást programu TWIST vypsaného na období 2025 – 2031 s celkovou podporou ve výši 5 miliard korun. Ten cílí na podporu rozvoje strategických technologií, kromě AI mimo jiné kvantových technologií a polovodičů. „Výsledkem budou výrazně zlepšené či zcela nové produkty, vyšší inovační výkonnost firem a tím i konkurenceschopnější česká ekonomika,“ představuje si ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
„Umělá inteligence zde bude klíčovým prvkem, který přinese nové užitné vlastnosti, přidanou hodnotu a přímé ekonomické přínosy pro podniky,“ myslí si zastupující vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Daniel Všetečka.
O dotaci mohou žádat podniky všech velikostí z celé České republiky, a to samostatně nebo ve spolupráci s dalšími firmami, vysokými školami či výzkumnými organizacemi. Podpořeny budou projekty zaměřené na průmyslový výzkum a experimentální vývoj využívající či rozvíjející umělou inteligenci. Dotace pokryje až 70 % způsobilých nákladů.
Program TWIST vláda schválila loni v červnu. Nahrazuje program The Country for the Future schválený předchozí vládou, který měl fungovat do roku 2027.