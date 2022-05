Stát založí Digitální a informační agenturu. Bude řídit digitalizaci a e-government

Autor: Miloslav Rejha, CC BY-SA 3.0

Plány na centrální řízení digitalizace a e-governmentu v Česku mají zase o něco konkrétnější obrysy. Na konferenci ISSS 2022 v Hradci Králové bylo oznámeno založení Digitální a informační agentury (DIA). O těchto ambicích už jsme na Lupě psali, vizi také v našem rozhovoru rozebíral Ivan Bartoš.

DIA by měla být “nový centrální úřad, v jehož čele nestojí člen vlády a který je zřízen zákonem. Kompetencí DIA by měla být koordinace ISVS (převedení kompetencí z ministerstva vnitra), dále péče o centrální sdílené služby – tedy registry dle zákona o el. Identifikaci a služby vytvářející důvěru, o Czech POINT a Datové schránky a další systémy, které splňují parametry centrálních sdílených služeb. Podstatnou kompetencí by měla být i problematiku eGovernment Cloudu a poskytování infrastruktury i aplikací státu tímto způsobem.”

Organizačně se DIA týký tří útvarů ministerstva vnitra (OHA, OEG a OKC) a transformace SZR, jehož kompetence přejdou do DIA. Dále jde o vytvoření nového státního podniku, který bude mít v majetku státní datová centra.

Koncepce také počítá s jednotkou na Úřadu vlády, která se bude zabývat strategickými otázkami. Nejspíše získá kompetence řídit Radu vlády pro informační společnost. Jednotka bude podřízena vicepremiérovi pro digitalizaci.