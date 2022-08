Streamovací služby používá 27 % Slováků, hlavně Netflix

Autor: Netflix

Internetové streamovací služby používá ke sledování filmů a seriálů 27 % Slováků. Uvádí to průzkum agentury NMS Market Research Slovakia, na který upozornil oborový magazín Stratégie. Průzkum se uskutečnil v červenci letošního roku.

Nejvíc se k využívání streamovacích aplikací hlásí nejmladší generace uživatelů ve věku od 18 do 26 let. V této věkové skupině je používá 53 % dotázaných. S rostoucím věkem popularita aplikací klesá, například ve skupině 36–42 let se bez podobných služeb obejde 68 % respondentů.

U těch, kteří některou službu využívají, je na prvním místě Netflix, a to u všech generací. Na druhé příčce je u lidí do 42 let aplikace HBO Max, zatímco u starších je to Voyo. Disney+ je v průměru čtvrtá nejpoužívanější aplikace, na slovenském trhu však začala fungovat teprve krátce před konáním průzkumu.

Mezi hlavní argumenty pro využívání streamovacích aplikací patří sledování obsahu bez reklam nebo lepší výběr filmů a seriálů.