Studentský startup na sdílení 3D tiskáren Jonggle uspěl v Green Light akcelerátoru

Startup Jonggle vyvíjející aplikaci na propojení majitelů 3D tiskáren, designerů a zájemců o 3D tisk, uspěl v soutěži Startup show pořádané akcelerátorem Green Light. Jonggle v klání skončil třetí a středoškoláci si odnesli výhru 30 tisíc korun. Ze 71 přihlášených firem postoupilo do akcelerace 11 soutěžících.

„Za úspěch jsme rádi a to ne jenom kvůli finanční odměně, ale hlavně protože vidíme, že našemu startupu věří více lidí a vidí v tom budoucnost. Peníze, které jsme dostali použijeme na další aktualizace aplikace, které děláme každý týden, a na propagaci projektu,“ řekl Lupě jeden z trojice studentů Jáchym Cviček z Jazykového a humanitního gymnázia Prigo, Kromě Cvička se na platformě pro sdílení 3D tiskáren podílejí ještě Ondřej Merta ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky a David Havrlant z Wichterlova gymnázia.

Aplikace Jonggle se snaží propojit zájemce o 3D tisk s designéry 3D modelů a majiteli tiskáren, kteří jsou ochotní svá zařízení propůjčit k tisku lidem, kteří žádnou tiskárnu nevlastní. Platforma je podle Havrlanta již hotová. „Kdybyste si dnes chtěl vytisknout něco 3D, tak si na naší aplikaci najdete, nebo necháte udělat na míru 3D model a ten následně předáte tiskaři, který vám ho vytiskne a pošle. Pracujeme na vylepšeních, jako například, že se vám postaráme o celý proces. Dude stačit nám jen napsat co potřebujete a do týdne to máte doma,“ vysvětluje.

Studenti plánují také spustit kampaň na Hithitu, ve které chtějí na další rozvoj firmy získat od fanoušků 100 tisíc korun. „Na Hithitu chceme vybrat finance na marketing a vývoj. Za příspěvek budeme poskytovat odměny, a to od 3D tisku různých modelů, přes premium účty, které vám zajistí 20% slevy na naší aplikaci, až po zapsání do "sponzor listu“. Někdo nám může taky přispět jen protože se mu líbí náš nápad a chce se podílet na budoucnosti toho, že i on bude moct tisknout 3D," dodává Merta.

Kromě soutěže Startup show už středoškoláci uspěli i v klání Soutěž & Podnikej. Startup zaujal i výkonného ředitele Slevomatu Ladislava Veselého, který studentům dělal mentora.