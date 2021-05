TV Joj letos spustí sportovní stanici a placenou internetovou videotéku

Slovenská televizní skupina Joj spustí na podzim vlastní sportovní stanici. V rozhovoru s ředitelkou reklamního zastoupení Atmedia Michaelou Vasilovou to oznámil obchodní ředitel Martin Heržo.

„Nepůjde ale pouze o velké světové sportovní události, které mají většinou koupené velké nadnárodní sportovní stanice, spíše se chceme zaměřit na lokální obsah. To je to, co nás definuje. Jsme slovenská televizní skupina a nový televizní kanál toho bude odrazem. Takovou televizní stanici je samozřejmě potřeba doplnit dalším obsahem, aby mohla vysílat zajímavý program v průběhu celého dne. Proto se zaměříme také na studia, sportovní dokumenty atp.,“ uvedl Heržo.

V plánu je také placená internetová videotéka. „Chceme spustit vlastní SVOD platformu, pravděpodobně ještě v průběhu letošního roku. V rámci této platformy budeme divákům poskytovat obsah dříve než v lineární televizi, případně jim budeme nabízet speciální obsah, za který budou platit,“ podotkl obchodní ředitel.

Atmedia Insight: Expert Talks – Martin Heržo, JOJ (1. část) from Atmedia Czech on Vimeo.