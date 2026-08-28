STVR změní grafiku všech televizních stanic. Spojí je motiv signálu

Slovenská televize a rozhlas (STVR) nasadí v pátek 11. září 2026 novou vizuální podobu stanic Jednotka, Dvojka, :24 a Šport. Jednotlivé okruhy propojí motiv signálu, který vychází z písmene S v logu instituce.
Signál se v obraze proměňuje ve vlnu, impulz, sekvenci nebo ozvěnu. Stanice jej bude používat k přechodům mezi jednotlivými prvky grafiky.
Každá stanice dostane vlastní grafické ztvárnění. Jednotka pracuje s několik metrů vysokým objektem ve tvaru číslice jedna, zasazeným do různých prostředí na Slovensku. Podoba číslice dvě se na Dvojce mění podle zaměření pořadů a využívá přírodní, historické nebo umělecké motivy.
Zpravodajský okruh :24 používá vrstvený obraz. Hlavní vrstva zobrazuje ústřední téma, další přidávají souvislosti. Grafika stanice Šport vychází z pohybu sportovců a jejich výkonů.
Nová podoba televizních stanic navazuje na korporátní identitu a logo STVR představené letos v lednu. Také tehdy instituce označila za ústřední prvek písmeno S symbolizující signál. Autorkou ideového záměru je přímo generální ředitelka Martina Flašíková.
STVR funguje od července 2024, kdy na základě zákona prosazeného vládou Roberta Fica nahradila původní RTVS. Až dosud používá upravenou on-air grafiku původní organizace. Způsob vzniku instituce a nastavení jejích řídících orgánů je předmětem ústavního přezkumu. Slovenský ústavní soud se letos obrátil s předběžnými otázkami na Soudní dvůr Evropské unie.