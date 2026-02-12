Změny ve Slovenské televizi a rozhlase projedná Soudní dvůr EU

Ústavní soud Slovenské republiky se obrátil na Soudní dvůr Evropské unie s otázkami, jak vykládat evropské právo ve sporu o změny ve veřejnoprávních médiích. Do doby, než přijdou odpovědi z Lucemburku, přerušil rozhodování o ústavní stížnosti skupiny opozičních poslanců.
Košický tribunál v tomto politicky citlivém sporu, který se táhne od přijetí kontroverzní legislativy v roce 2024, poslal evropským soudcům celou sadu předběžných otázek. Chce se dobrat toho, zda změny prosazené vládou Roberta Fica neporušují principy nezávislosti veřejnoprávních médií garantované právem Evropské unie.
Slovenští soudci konkrétně potřebují zjistit, jakým způsobem je nutné vykládat unijní nařízení o svobodě médií (EMFA). Toto evropské nařízení je pro všechny členské státy závazné jako přímo použitelný právní předpis. Na rozdíl od směrnic se tedy nečeká na přenesení jednotných pravidel do národních zákonů.
Soud se ptá hlavně na to, co v praxi znamenají požadavky EMFA na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich vedení. Zajímá ho například, zda má národní zákon přímo stanovit konkrétní výběrová kritéria, nebo stačí obecné podmínky způsobilosti, a jak podrobně mají být odůvodněna rozhodnutí o jmenování a odvolání členů Rady STVR či vrcholového manažera. Řeší také, jak široká má být soudní kontrola těchto rozhodnutí a kdo ji může iniciovat.
Další část otázek míří na nastavení orgánů STVR. Ústavní soud se ptá, zda je v souladu s požadavkem nezávislosti, pokud zákon svěřuje jmenování a odvolání části členů devítičlenné rady ministrovi kultury a zbytek volí parlament, byť po otevřeném výběrovém řízení. Unijní soudci mají vyjasnit i to, jaké záruky má mít systém, aby se zajistil „efektivní odstup“ od výkonné moci.
Soud se dále zajímá o to, jaké konkrétní pojistky má národní legislativa obsahovat pro redakční nezávislost tvůrčích zaměstnanců veřejnoprávního média. Ptá se také, zda k vynucení těchto pravidel stačí dohled nezávislého regulátora, nebo má být možné za případné porušení pravidel postihnout i přímo členy rady či vrcholového vedení.
Závěrečný, avšak politicky asi nejvýbušnější dotaz, míří na samotný vznik STVR. Ústavní soud se ptá, zda rozhodnutí zrušit původní Rozhlas a televizi Slovenska (RTVS) a nahradit ji novou institucí těsně před tím, než se nařízení EMFA stalo plně účinným, nebylo porušením zásady loajální spolupráce členského státu podle Smlouvy o Evropské unii. Jinými slovy, zda by se to nedalo vykládat jako účelový krok k obejití přísnějších pravidel.
STVR vznikla jako nástupce RTVS od 1. července 2024 na základě nového zákona, což vládě mimo jiné umožnilo, aby se zbavila generálního ředitele Ľuboše Machaje. Unijní nařízení EMFA vstoupilo v platnost 7. května 2024 a většina jeho ustanovení se začala používat od 8. srpna 2025.
Návrh na přezkum zákona původně podala skupina 46 opozičních poslanců, kteří legislativu dlouhodobě označují za nástroj k politickému ovládnutí veřejnoprávního vysílání.