Survivor poprvé vyhlásí vítěze živě před diváky

Filip Rožánek
Dnes
Survivor Česko & Slovensko 2026
Finále letošní řady reality show Survivor Česko & Slovensko se poprvé uskuteční živě za účasti fanoušků. Vítěz bude vyhlášen ve středu 10. června 2026 ve Foru Karlín v Praze. Televize Nova nabízí vstupenky ve volném prodeji.

Pořadatelé plánují, že finálový díl bude během večera několikrát přerušen. Rozhodující část se odehraje živě v pražském sále. Moderátor Ondřej Novotný má před diváky otevřít zapečetěnou truhlu s hlasy poroty, která dorazí z Dominikánské republiky. Teprve poté bude oznámeno jméno vítěze aktuální sezony.

Přímý přenos finále nabídne také streamovací platforma Oneplay.

Součástí večera má být také účast všech 26 soutěžících letošní řady. VIP vstupenky zahrnují setkání se soutěžícími, možnost získat podpis nebo společnou fotografii. Tato část programu je určena zejména fanouškům formátu, kteří sledují i dění mimo samotné epizody.

Survivor Česko & Slovensko 2026 je pátou řadou lokální verze mezinárodního formátu. Letošní sezona pracuje s rozdělením soutěžících na kmeny Hrdinové a Padouši. Vítěz má získat titul Survivora, finanční odměnu 2,5 milionu korun a automobil.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

