Švédská skupina pro správu nemovitosti kupuje český startup Spaceflow

Iva Brejlová
Dnes
Spaceflow Autor: Spaceflow
Švédská skupina Hydda, významný hráč na realitním trhu, za nímž stojí významní vlastníci nemovitostí v zemi, se stává stoprocentním vlastníkem českého startupu Spaceflow. Hydda byla ve Spaceflow už dříve minoritním akcionářem, tato skupina vedla v roce 2022 investiční kolo do českého startupu ve výši 8 milionů eur (kolem 200 milionů korun). Nynější hodnotu transakce se strany dohodly nezveřejňovat.

Český startup vyrostl v Praze a funguje v oblasti proptech jako platforma pro správu budov. Umí propojovat nájemníky a návštěvníky, majitele, správce budov i provozovatele služeb. V jednom prostředí zajišťuje například rezervace prostor a platby, informace o akcích a službách, ale umožňuje také mimo jiné bezklíčové odemykání. Uplatňuje se v kancelářských i rezidenčních budovách, spravuje specializovaný hardware a IoT a podle svého webu spravuje přes milion čtverečních metrů ploch a přes 15 tisíc rezidenčních jednotek. Hydda podobně funguje na 16 trzích a nabízí i služby jako energetická optimalizace nebo kontrola dat ze senzorů z budov.

„Pro nás je klíčové, že Spaceflow zůstává součástí budování společné evropské platformy pro digitalizaci real estate a tým i produkt pokračují dál v rámci Hydda Group,“ říká pro Lupu CEO a spoluzakladatel startupu Lukáš Balík. Firma bude nyní operativně fungovat jako součást jednotné organizace Hydda pod značkou Spaceflow by Hydda. Generální ředitel společnosti Hydda Philip Lilja uvádí, že firmy budou mít lepší podmínky pro růst jak v severském regionu, tak na mezinárodní úrovni. „Silná stránka společnosti Spaceflow v oblasti zkušeností nájemníků je důležitou součástí nabídky Hydda,“ říká.

Integrace má umožnit rychlejší vývoj díky většímu týmu a sdíleným zdrojům.

