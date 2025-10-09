Světový unikát. Čeští diváci uvidí záběry z kamer na hokejistech

Hokejoví fanoušci v Česku se dočkají technologické inovace, která jim nabídne zcela nový pohled na hru. V pátečním extraligovém utkání mezi HC Sparta Praha a HC Dynamo Pardubice bude poprvé v historii světového hokeje v ostrém ligovém zápase nasazena technologie kamer umístěných přímo na těle hráčů.
Bodycamy budou mít obránci Aaron Irving ze Sparty a Daniel Gazda z Pardubic. Přenos utkání nabídne stanice Oneplay Sport 2 v pátek 10. října od 16:45.
Diváci tak získají unikátní možnost sledovat dění na ledě přímo z perspektivy samotných aktérů. Záběry z těchto ultralehkých kamer zprostředkují bezprostřední atmosféru vhazování, rychlých protiútoků i tvrdých osobních soubojů u mantinelů.
Tento technologický prvek bude integrován jak do standardního televizního přenosu, tak do takzvané multidimenze. Diváci tedy budou moci přepínat mezi tradičním pohledem na zápas a záběry přímo z kamer obou hokejistů.
Podle Marka Kindernaye, výkonného ředitele Oneplay Sport, jde o další krok v inovacích sportovních přenosů, který navazuje na dříve zavedené kamery na helmách rozhodčích. Kombinace obou těchto technologií bude v televizním vysílání použita vůbec poprvé.
Zavedení novinky předcházelo schvalovací řízení ze strany vedení extraligy. Ředitel soutěže Martin Loukota uvedl, že souhlas byl podmíněn garancemi bezpečnosti pro hráče a úspěšným testováním v klubech, aby bylo zajištěno, že technologie nijak neovlivní sportovní výkon.