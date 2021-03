Švýcaři ovládli třicetiletou českou IT společnost Daquas

Další tuzemská IT společnost míří do zahraničních rukou. Švýcarská technologická skupina Also Holding počátkem března oficiálně ovládla třicetiletý pražský podnik Daquas. Also získalo stoprocentní podíl od Dariny Vodrážkové. Transakci posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

“Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodu s informačními a telekomunikačními technologiemi a spotřební elektronikou a v oblasti velkoobchodní a maloobchodní distribuce softwaru,” uvádí antimonopolní orgán. Also je velkým distributorem hardwaru a softwaru, soustředí se i outsourcing a další IT služby.

Daquas na trhu operuje od roku 1991. Dlouhodobě se soustředí na prodej softwarových licencí, na které logicky navazuje k prodeji cloudu. Firma je například partnerem Microsoftu v případě jeho cloudových služeb. Daquas v roce 2019 vykázal tržby ve výši 399,2 milionu korun se ziskem 16 milionů.

Also je na trhu aktivní od roku 1984. V roce 2020 mělo tržby 11,9 miliardy eur se ziskem 130 milionů eur. Zaměstnává kolem čtyř tisíc lidí a 44 procent prodejů realizuje v Německu. Akcie podniku se obchodují na švýcarské burze, tržní hodnota firmy tam činí 3,5 miliardy švýcarských franků.