T-Mobile díky dotacím pokryl několik venkovských lokalit signálem. Často jsou ale proti občané

Jan Sedlák
Dnes
T-Mobile - budova - Roztyly

Mobilní operátoři pokračují v dotovaném pokrývání takzvaných bílých míst. Jde o lokality, kde není dostupný kvalitní signál, protože se to v běžných tržních podmínkách ekonomicky nevyplatí. Operátoři na to čerpají evropské dotace z Národního plánu obnovy rozdělované skrze ministerstvo průmyslu a obchodu.

T-Mobile oznámil, že díky veřejné podpoře pokryje 5G sítí deset lokalit napříč zemí. Jde o vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic, což umožní následné pokrytí 5G signálem zejména v investičně náročných lokalitách na venkově.

“Aktuálně má T-Mobile v rámci tohoto projektu připravené tři lokality z celkových deseti. Po Sudicích na Vysočině a Borku v Karlovarském kraji spouští pokrytí v královéhradeckém Vidoni. Tamní realizace potvrzuje, že i složité projekty v odlehlejších místech mohou vzniknout díky konstruktivní spolupráci všech zapojených stran. Realizaci zde předcházela intenzivní debata přímo se zástupci obce o potřebě lepšího pokrytí, která nakonec vyústila v úspěšné dokončení projektu a zajištění infrastruktury pro moderní hlasové a datové služby,” informoval operátor.

Právní expert T-Mobilu Martin Adam doplnil, že pomáhá také legislativní změny navržená poslancem Jiří Havránkem. “Ta odbourala zbytečnou administrativu spojenou s povolováním staveb, a proto se nám podařilo, oproti standardní době výstavby tří až čtyř let, postavit vysílače již za rok a půl,” popsal Adam.

T-Mobile zároveň dodal, že nadále naráží na tradiční efekt NIMBY, kdy rezidenti nechtějí mít nevzhlednou infrastrukturu v dohledu, takže výstavbu blokují.

Výstavba 5G infrastruktury si někdy žádá léta trvající provizoria, jako třeba toto:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

