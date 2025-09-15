Lupa.cz  »  T-Mobile spustil televizní kanál Dětské kino

T-Mobile spustil televizní kanál Dětské kino

Filip Rožánek
Dnes
Televize, televizor, televizní ovladač, vysílání, TV Autor: Karolina Grabowska, Pexels.com, podle licence: Public Domain

Společnost T-Mobile dnes rozšířila svou televizní službu Magenta TV o novou sekci zaměřenou na dětské diváky a zároveň spustila vlastní kanál s názvem Dětské kino.

Katalog s názvem „Děti“ je od 15. září dostupný z hlavního menu a sdružuje na jednom místě obsah z videotéky a živého vysílání určený pro děti do 12 let.

Nově spuštěný program Dětské kino se nachází na 21. pozici a nabízí nepřetržitý výběr pořadů z videotéky bez reklamních přestávek. V nabídce se objevují známé tituly jako Šmoulové, Prasátko Peppa, Včelka Mája, Máša a Medvěd nebo Pat a Mat.

Obsah v dětské sekci je pro snazší orientaci roztříděn podle jednotlivých postav a tematických kategorií.

Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje T-Mobile Czech Republic, uvedl, že dětský obsah patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším. Operátor se při tomto kroku opírá o průzkum agentury Ipsos z června 2025, podle kterého 38 % domácností s dětmi považuje nabídku dětských kanálů za důležitý faktor při rozhodování o pořízení placené televizní služby. Společnost T-Mobile uvádí, že Dětské kino v této podobě spouští jako první operátor na trhu.

