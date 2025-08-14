Lupa.cz  »  T-Mobile v Česku začal prodávat svůj nový levný telefon a tablet se zabudovanou AI od Perplexity

T-Mobile v Česku začal prodávat svůj nový levný telefon a tablet se zabudovanou AI od Perplexity

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

T-Mobile - budova - Roztyly Autor: T-Mobile

T-Mobile dnes na český trh uvádí novou generaci svých telefonů a tabletů. Jde o modely T Phone 3 a T Tablet 2. Operátor tyto levnější stroje nasadil kvůli většímu rozšíření sítě 5G. Ta spolykala dost investic a první telefony s podporou 5G nepatřily k nejlevnějším, takže nebylo možné širšímu publiku prodávat nové tarify.

Oba kusy kromě mezigeneračního zlepšení hardwarových parametrů mají k dispozici integrovaného AI asistenta postaveného na vyhledávači Perplexity. S ním T-Mobile, respektive jeho mateřská společnost Deutsche Telekom, navázal úzkou spolupráci. Operátor například Perplexity začal nabízet zdarma v rámci funkce Magenta AI.

T Phone 3 byl vyvinutý ve spolupráci s Googlem a společně s tabletem je vyráběný (jako další brandované přístroje) u ODM/OEM producentů v Asii.

Uvnitř je čip Qualcomm Snapdragon 6 třetí generace, 6 GB RAM, 128GB úložiště a prostor pro kartu microSD s až dvěma TB. Displej má úhlopříčku 6,6” (Full HD+) a frekvenci 120 Hz. Stroj stojí bez tarifu 4 001 korun, s tarifem Next neomezeně XL vyjde na korunu.

T Tablet 2 disponuje čipem MediaTek MT8755, Full HD+ displejem s 60 Hz (10,1”), 6 GB RAM a 128GB úložištěm. Cena bez závazku činí 5 001 korun, s tarifem Next neomezeně 4XL pak korunu.

Specifikace novinek T-Mobilu:

T Phone 3 a T Tablet 2

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Příchod značek do Česka: Když se místo na banány stála fronta na burgery

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Adrenalin jako byznys: Lanová centra se rozmáhají

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).