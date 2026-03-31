T-Mobile zařazuje Disney+ do svých tarifů. Nabídne ho u televize, mobilu i internetu

Filip Rožánek
Dnes
Disney+ Autor: Disney Media & Entertainment Distribution

Operátor T-Mobile od 1. dubna 2026 rozšiřuje nabídku streamovacích služeb o platformu Disney+. Zákazníci získají přístup ke službě jak v rámci televizních a mobilních tarifů, tak formou doplňkových balíčků k internetovým službám.

Klíčovou novinkou je televizní tarif Magenta TV XL Plus & Disney+ za 999 Kč měsíčně, který vedle široké nabídky televizních stanic zahrnuje i předplatné Disney+ Standard v běžné hodnotě 219 Kč měsíčně. Noví zákazníci mohou tento tarif využívat prvních šest měsíců za zvýhodněnou cenu 449 Kč.

V mobilní oblasti přibývá tarif Next neomezeně Premium za 1995 Kč měsíčně, v jehož rámci si zákazník může zvolit jednu ze tří streamovacích služeb (Netflix, HBO Max nebo právě Disney+) a využívat ji 12 měsíců bez dalšího poplatku. 

Zákazníci s ostatními mobilními, televizními či internetovými tarify (na technologiích Fiber, Cable a FWA) si mohou Disney+ přidat jako doplňkový balíček ve variantě Standard nebo Premium podle preferované kvality obrazu a počtu zařízení.

Každý zákazník, který si od začátku dubna do konce května pořídí nový televizní nebo internetový tarif na podporovaných technologiích, získá Disney+ Standard na šest měsíců zdarma. Aktivace proběhne přes aplikaci Můj T-Mobile do 30 dnů od zprovoznění služeb. Nabídka se nevztahuje na satelitní televizi a tarify pevného internetu xDSL a FTTx.

„Disney+ je jednou z nejpopulárnějších streamovacích služeb na světě a jeho zahrnutí do našich tarifů je dalším krokem, jak zákazníkům přinést špičkový obsah co nejpohodlněji. Díky doplnění Disney+ nabízíme spolu s Netflixem a HBO Max nejširší výběr podobných platforem na trhu,“ uvedl Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic.

Samostatné předplatné Disney+ v Česku stojí 219 Kč měsíčně za variantu Standard (Full HD, dva souběžné streamy) a 359 Kč měsíčně za Premium (4K UHD, Dolby Atmos, čtyři souběžné streamy). Zařazení služby do tarifů operátora představuje pro zákazníky především zjednodušení plateb, kdy se cena streamovací služby automaticky promítne do měsíčního vyúčtování. Další slevu mohou zákazníci získat v rámci věrnostního programu Magenta 1, který sdružuje více služeb pod jedno vyúčtování.

Služba Disney+ je na českém trhu dostupná od června 2022. Nabízí obsah studií Walt Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a od loňského roku také tvorbu značky Hulu. Většina obsahu je k dispozici s českými titulky nebo dabingem.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

