Také O2 má prvního zákazníka na privátní 5G síť. Nahradí Wi-Fi a dosáhne na 600 Mb/s

Autor: O2

O2 je po Vodafonu a T-Mobilu třetím tuzemským operátorem, který ohlásil svého prvního komerčního zákazníka pro provoz privátní 5G sítě. Jde o buchlovickou společnost BD Sensors vyvíjející senzory nebo tlakoměry pro měření plynů a kapalin.





O2 dodává síť běžící na frekvencích 800 a 1800 MHz, 2,1 GHz a 3,7 GHz, přičemž v rámci 3,7 GHz jde prozatím o 40MHz blok.





Síť je postavená na technologii od Ericssonu, se kterým O2, respektive CETIN spolupracují i v rámci budování bezdrátové části běžné 5G sítě. 5G core v případě buchlovické privátní sítě není umístěn v prostorách zákazníka, ale O2 ho provozuje na dálku. Cenu zakázky firmy nekomentují.

“O2 garantuje latenci vždy pod 20 milisekund, ale běžně je to kolem 12 milisekund. Obdobně u rychlosti se běžně dosahuje rychlostí kolem 600 Mb/s,” sdělil operátor Lupě.

Parametry mají odpovídat využití sítě. “Wi-Fi ve výrobě BD Sensors nebyla spolehlivá a trpěla výpadky i přes roky ladění. Tedy zákazník přepojuje Wi-Fi koncová zařízení na 5G. Dále plánuje, že do konce roku 2023 odstraní téměř celou datovou kabeláž. Tedy bude nahrazovat vše, co bylo připojeno kabelem, ale například i to, co bylo připojeno pomocí bluetooth,” doplnilo O2.

T-Mobile rozjel privátní síť pro společnost Kvados, ta jí chce využít zejména pro autonomní vozítka ve skladech. Vodafone podobnou síť vybudoval pro Škodu Auto. Do byznysu se také snaží dostat skupina Thein.

Jak vypadá privátní 5G síť v Maďarsku: