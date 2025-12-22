Telefony Google Pixel v ČR zvyšují prodeje na úkor Samsungu. Desátá řada se opět velmi povedla

Chytré telefony Pixel od společnosti Google si na českém trhu začínají hledat stabilní pozici. Firma s těmito přístroji do České republiky vstoupila v květnu roku 2024 a nejdříve logicky vykazovala pouze malá čísla. Postupně se ale daří budovat povědomí o značce a Pixely rychle rostou, a to i na úkor strmě padajícího, i když stále vedoucího Samsungu.
Podle neveřejných čísel analytické společnosti GfK, která má Lupa k dispozici, Google na našem trhu v období mezi letošním lednem až zářím prodal 21,7 tisíce telefonů. Na největší pětku to ještě zdaleka nestačí (Google je v kategorii “ostatní” s podílem 17 procent), ale trend je dobrý. Dá se očekávat, že konec roku a předvánoční sezóna prodeje vyženou nahoru.
Google nejvíce ukusuje dlouhá léta stabilnímu Samsungu, který ve stejném období spadl o 26 procent (stále je s podílem 33,6 procenta jedničkou). Google prodává hlavně své vlajkové lodi, kde byl Samsung tradičně silný. V penetraci trhu může časem Pixelům pomoci levnější varianta, zatím je na trhu model 9a.
Google před pár měsíci poslal do prodeje aktuální řadu přístrojů Pixel 10 a Pixel 10 Pro. Základní desítka se dá pořídit za necelých 18 tisíc korun a v praxi ještě méně, protože často běží různé akční slevy. Modely Pro lze pořídit od zhruba 25 tisíc, mnohdy také za méně. Na Lupě jsme otestovali model Pixel 10 Pro.
Google Pixel 10 Pro
Pixely desáté řady jsou velmi podobné předchozí devítce, o níž jsme podrobněji psali. Telefony si zachovaly v podstatě identický vzhled, jde o takovou variantu na iPhony s čistým Androidem. To je dobrý krok, jde o povedený design. Snad jen rámečky kolem displeje už by mohly být tenčí, konkurence v podobných cenových kategoriích je běžně zužuje.
Výrazná změna je pod povrchem. Hlavní čip (SoC) Tensor G5 si opět navrhl Google, ovšem tentokrát ho poprvé nevyrobil u Samsungu, ale u klasiky v podobě TSMC, a to pomocí moderního 3nm procesu. To je žádaná inovace. Samsung má s posledními generacemi výrobních procesů problémy, takže se jeho čipy často zahřívají. Tensor G5 už takové problémy nemá, respektive nevybočuje z řady. Výkon v benchmarcích ovšem oproti Qualcommu či Applu nadále zaostává, ale v praxi to při běžném používání přístroje nepocítíte. Pozitivní je velikost RAM, konkrétně je zde 16 GB LPDDR5, což se v kombinaci s NPU hodí pro práci s AI funkcemi.
Displej ja nadále skvělý (6,3” LTPO OLED), umí dynamicky pracovat s frekvencemi jeden až 120 Hz při dobrém jasu a čitelnosti na slunci. Součástí displeje je ultrazvuková čtečka otisků prstů, která je velice rychlá a přesná.
Pixel 10 přináší také další doladění v podobě standardu Qi2 s funkcí Pixelsnap (marketingový název), což je alternativa k Apple Magsafe. Díky tomu už můžete Pixel připevňovat na různé magnetické držáky či powerbanky.
Velmi potěšující je výdrž baterie s kapacitou 4 870 mAh. Já osobně při běžném používání končím den minimálně s polovinou kapacity.
Jedním z lákadel Pixelů jsou funkce pro umělou inteligenci, které je možné dělat i díky zabudovaným NPU jádrům v čipu. Bohužel velká část z nich není v Česku dostupná. Další ano, zejména na úpravu fotografií. Samozřejmostí je vyhledávání, odstraňování pozadí a objektů a podobně. Můžete také provádět montáže, kdy lze například umístit osobu do fotky.
Google v Pixelům 10 dává na rok zdarma předplatné na Google AI Pro, což je skvělé třeba pro přístup k nejnovějším modelům Gemini. Je to bonus a past zároveň, protože jakmile si na Pro zvyknete, zřejmě budete chtít po skončení období zdarma začít platit, o což Googlu samozřejmě jde.
Další bonusy jsou jasné: čistý Android 16 a sedmiletá podpora aktualizací s tím, že kromě těch velkých Googlu do telefonů posílá různé menší aktualizace. Zůstaly ale i některé otravné věci – třeba to, že na domovské stránce nejde vypnout lišta s vyhledáváním a otravný widget At a Glance, který pouze zabírá místo.
Google Pixel Watch 4
Chytré hodinky Pixel Watch byly dlouho spíše kompromisní řešení pro fanoušky Googlu a ekosystému Pixel. Lámat se to začalo s loňskou třetí řadou, o níž jsme na Lupě referovali. Už tehdy šlo o slušnou náhradu Apple Watch ve světě Androidu. Čtvrtá generace dotahuje některé mouchy a je lepší.
Hodinky se prodávají ve variantách 41 a 45 milimetrů a na první pohled vypadají úplně stejně jako loni. Rámeček je ale tenčí, takže displej více vyniká.
Google vyměnil způsob nabíjení, nyní se přístroj umisťuje na bok do kolébky. Během čtvrt hodiny zvládnete nabít asi polovinu baterie, celkově to zvládnete maximálně do hodiny. Výdrž je zhruba den a půl, což je u podobného typu zařízení se zářivými displeji běžné, obstojné, ale dle mého stále nedostačující a omezující – zvlášť třeba při dalekém cestování, kdy není prostor a nálada vytahovat další nabíječku pro dobití dalšího kusu elektroniky. Technologie ale ještě nezvládá kombinaci takového výkonu, senzorů a displeje s výdrží dejme tomu týden.
Pro hodně lidí zřejmě bude nejzajímavější funkce pro hlasového asistenta Gemini, díky čemuž můžete přes hodinky ovládat svůj připojený ekosystém (byť to stále skřípe, hlavně tedy v češtině). Pro fanoušky zdravého životního stylu je pak integrována aplikace Fitbit od Googlu, která ale za všechny funkce chce předplatné (půl roku je zdarma). Jinak jsou zde další klasické funkce jako GPS, placení přes NFC a podobně.
Pro mě jsou nejzábavnější různé ciferníky, hlavně ty s geekovskou tématikou, takže si například informace o čase a spol. lze nechat zobrazit v podobě rádoby zdrojového kódu a podobně. Ciferníky lze stahovat v Google Play Store.
Google Pixel Buds 2a
Třetí letošní novinkou od Googlu jsou sluchátka Pixel Buds 2a, což je odlehčenější varianta loňského modelu Pixel Buds 2 Pro (psali jsme zde). Levnější verze má jednu výhodu, je zase o něco menší. Používá stejný čip Tensor A1.
Zvuková kvalita je velmi dobrá, ale není zase na takové výši, jako dražší kusy. Buds 2a hlavně v této cenové kategorii (3 690 korun) přináší rozumné aktivní potlačení zvuku (ANC). Často venku skoro nic neuslyšíte. Výdrž poslechu bez ANC je kolem 10 hodin, s ANC kolem sedmi hodin. Pouzdro výdrž vytáhne na skoro 30, respektive něco přes 20 hodin.
Buds 2a dále spolupracují s aplikací Gemini ve vašem telefonu. Lze tak zadávat hlasové povely a dostávat odpovědi. Jsou zde ale stále mezery v komunikaci v češtině, ovšem tento směr má pro Google velký potenciál a jednou může vzniknout skutečně univerzální asistent a přirozené rozšíření vašeho těla. Je jasné, že Google na tyto aspekty své elektroniky bude velmi tlačit, protože má dobré zázemí v cloudu a Gemini a je to jasné rozšíření jeho vyhledávacího a reklamního byznysu postaveného na datech.