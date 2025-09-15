Lupa.cz  »  Zrádci dostali Emmy za nejlepší reality show. Bodoval také seriál Urgent

Filip Rožánek
Dnes
Seriál Urgent (The Pitt)
V Los Angeles byly v neděli večer slavnostně předány televizní ceny Emmy. Ovládly je streamovací služby. Hlavními vítězi 77. ročníku jsou dramatický seriál Urgent z produkce HBO Max, komediální seriál Studio od Apple TV+ a minisérie Adolescent z dílny Netflixu.

V prestižní kategorii nejlepšího dramatického seriálu zvítězil lékařský seriál Urgent, který tak porazil silnou konkurenci v podobě titulů jako Andor, The Last of Us nebo Bílý lotos. Úspěch seriálu podtrhl Noah Wyle, který si odnesl sošku pro nejlepšího herce v hlavní roli dramatického seriálu, a Katherine LaNasa, jež byla oceněna jako nejlepší herečka ve vedlejší roli.

Dalším výrazně oceňovaným dramatickým počinem byl thriller z pracovního prostředí Odloučení (Apple TV+). Cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli dramatu získala jeho hvězda Britt Lower a za vedlejší roli byl oceněn její kolega Tramell Tillman.

Komediálním kategoriím dominoval seriál Studio (Apple TV+). S celkovým počtem 13 sošek (včetně cen Creative Arts Emmys z minulého týdne) překonal rekord v počtu vítězství pro komediální seriál v jedné sezóně. Tvůrce a hlavní hvězda Seth Rogen byl oceněn za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli a také za režii. Nejlepší herečkou v hlavní komediální roli se stala Jean Smart za svůj výkon v seriálu Stále v kurzu (HBO Max). Její kolegyně Hannah Einbinder ze stejného seriálu získala ocenění za nejlepší komediální herečku ve vedlejší roli.

V oblasti minisérií nejvíce zabodoval britský projekt Adolescent (Netflix). Kromě hlavní ceny pro nejlepší minisérii získal také ocenění za scénář a herecké výkony pro Stephena Grahama v hlavní roli a Erina Dohertyho a Owena Coopera ve vedlejších rolích. Jedinou hereckou cenu v této oblasti, kterou Adolescent nezískal, si odnesla Cristin Milioti za hlavní roli v seriálu Tučňák (HBO Max).

Mezi dalšími oceněnými byli například Dan Gilroy za scénář k seriálu Andor a Adam Randall za režii epizody špionážního seriálu Slow Horses. V kategorii talk show si cenu odnesl Stephen Colbert, jehož pořad se stanice CBS rozhodla ukončit. V další kategorii zvítězil John Oliver se svou show Last Week Tonight (HBO), kterou čeští diváci znají pod názvem Co týden dal a vzal.

Nejlepší soutěžní reality show se stal pořad Zrádci, který ve Spojených státech vysílá stanice NBC. Porazil cestovatelskou franšízu The Amazing Race (CBS), soutěž RuPaul's Drag Race (MTV), dobrodružnou reality show Survivor (CBS) a kuchařskou soutěž Top Chef (Bravo).

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

