Televizní film Gerta Schnirch zamíří v únoru na HBO, Česká televize ho uvede později

Dvoudílný televizní film Gerta Schnirch, který vznikl na motivy úspěšného románu spisovatelky Kateřiny Tučkové, bude mít premiéru nejprve na placených platformách. Ačkoliv se jedná o jeden z klíčových projektů původní dramatické tvorby České televize, diváci jej uvidí nejdříve 4. února 2026 na streamovací službě HBO Max a následně 8. února na televizním kanálu HBO.
Na obrazovky veřejnoprávní televize, která se na vzniku snímku podílela v koprodukci se společností Negativ, televizí Arte a právě HBO, se snímek dostane až na podzim tohoto roku.
Tato distribuční strategie má rozšířit dosah titulu za hranice České republiky. Podle tiskové mluvčí HBO Max EMEA Pavly Brožkové bude film uveden v celém regionu střední Evropy, včetně Slovenska, Polska, Rumunska, Maďarska a adriatických zemí. HBO podle mluvčí dlouhodobě usiluje o distribuci lokálních evropských příběhů s univerzálním přesahem. Gerta Schnirch má podle ní potenciál oslovit mezinárodní publikum svou autenticitou a historickou relevancí.
Snímek režiséra Tomáše Mašína zpracovává citlivé téma česko-německých vztahů, poválečného násilí a kolektivní viny. Scénář, na kterém se kromě režiséra podíleli Alice Nellis a Ondřej Gabriel, sleduje osud ženy z česko-německé rodiny, jejíž život poznamenají nacismus i divoký poválečný odsun brněnských Němců. Hlavní hrdinku v různých životních etapách ztvárnily herečky Barbora Váchová a Milena Steinmasslová.
Tvůrci kladli důraz na historickou věrnost a natáčení probíhalo v reálných lokacích spojených s touto kapitolou dějin. Pro Českou televizi představuje tento projekt naplnění služby veřejnosti v oblasti otevírání složitých historických témat.
„Příběh Gerty Schnirch vnímáme jako důležitý příspěvek k porozumění naší minulosti. A ač se snažíme o nasvícení tragických historických událostí i z jiného než léta přijímaného úhlu pohledu, náš příběh není o velkých dějinách, je o právu jedince na život, je o lidské důstojnosti, schopnosti empatie a také o uchování kolektivní paměti. A to jsou hodnoty, které jsou pro Českou televizi jako instituci veřejné služby zásadní,“ uvádí kreativní producentka České televize Tereza Polachová.