Televizní poplatky v Británii se asi nezvýší podle očekávání BBC

Britská ministryně kultury Lucy Frazerová je proti tomu, aby se televizní poplatky na jaře příštího roku zvýšily o roční míru inflace, jak bylo původně v plánu. Podle ní by takový růst poplatků byl příliš vysoký.

Současná roční sazba poplatků je 159 liber (zhruba 4520 Kč), v dubnu 2024 se měly zvýšit na 173,30 liber (zhruba 4920 Kč). „Poplatky jsme na dva roky zmrazili, abychom domácnostem pomohli s každodenními výdaji. Toto zmrazení skončilo a poplatek by se měl zvýšit podle inflace, hledáme však způsoby, jak zajistit, aby byl pro rodiny v celé zemi udržitelný,“ citovala ministryni BBC.

Podle ministryně vláda nechce příliš zatížit domácnosti, jimž se celkově zvýšily životní náklady. „Teď se tím zabývám a brzy oznámíme, k čemu jsme došli,“ podotkla pro Sky News.

"The licence fee is due to rise with inflation but we’re looking at ways to make sure that is sustainable for families across the country."



