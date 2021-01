Telly měla technické problémy kvůli přetížení sítě

Televizní operátor Telly se omluvil za výpadky svých aplikací, které se objevily v sobotu v noci. Podle firmy je způsobilo přetížení sítě. „Chyby jsme zvládli opravit, pokud vám zařízení dosud nefunguje, prosím proveďte restart vaší aplikace. Především se jedná o aplikace Samsung Smart TV,“ oznámil operátor na sociálních sítích.

Komplikace se objevily také při zpětném sledování přenosu z turnaje UFC. „Ve zhruba osmihodinovém přenosu se v čase mezi 4. a 5. hodinou objevila chyba, která zabraňuje dalšímu přehrávání obsahu ze záznamu. Na odstranění chyby od brzkých ranních hodin pracujeme a před malou chvilkou se jí podařilo částečně odstranit. Zatím však ne ze všech aplikací,“ informovala Telly v neděli dopoledne.

Všem zákazníkům, kteří si zakoupili denní balíček v době od páteční půlnoci do nedělních 8.00, proto automaticky bezplatně prodlouží přístup do Telly až do příští neděle 31. ledna. Klientům zároveň doporučuje, aby zkusili restartovat aplikaci nebo zařízení.