TikTok vtahuje uživatele do králičích nor, říká Evropská komise. Nepomůže ani tlačítko „Nezajímá mě“

Evropská komise má další výhrady k fungování TikToku. Podle jejího předběžného závěru může doporučovací algoritmus sociální sítě způsobovat efekt takzvané „králičí nory“ – vtahovat lidi do obsahových smyček, které můžou negativně ovlivňovat jejich duševní zdraví. Jde o fungování hlavního přehledu „For You“, který zobrazuje uživatelům nepřetržitý proud personalizovaných videí a podle Komise porušuje nařízení o digitálních službách (DSA). Pokud se její podezření potvrdí, může TikToku hrozit pokuta až do výše šesti procent celosvětového ročního obratu.
Problém podle Komise spočívá v algoritmu, který vyhodnocuje sledování a lajkování videí jako známky zájmu a následně uživateli nabízí další podobný obsah. A čím více uživatel interaguje s určitým typem obsahu, tím více mu algoritmus kanálu „For You“ podobný obsah doporučuje. Člověk se tak může dostat do nekonečné smyčky například o hubnutí a vzhledu těla, nebo třeba o smutku či izolaci. Opakované vystavování takovému obsahu může podle Komise zvyšovat úzkost, nespokojenost s vlastním tělem nebo zhoršovat již existující psychické potíže. Riziko se týká zejména nezletilých a zranitelných dospělých.
Komise zároveň kritizuje, že dosavadní nástroje TikToku uživatelům neumožňují doporučovaný obsah dostatečně ovlivnit. Ani volba „Nezajímá mě“ podle ní nemusí fungovat, protože algoritmus při doporučování upřednostňuje dobu sledování před výslovnými preferencemi uživatele.
Představuje si, že TikTok by měl více zohledňovat, jaký obsah lidé skutečně chtějí vídat, omezit roli času sledování a zlepšit ovládací prvky, kterými si mohou feed upravit.
Firma se teď může ke zprávě a šetření vyjádřit. Předběžná zjištění ještě neříkají, jak finálně šetření dopadne. Jde o další část rozsáhlého řízení, které Komise s TikTokem vede od roku 2024 kvůli možnému porušování DSA. Letos v únoru už Komise podobně zveřejnila předběžné výhrady k návykovému designu platformy a v červenci také k nedostatečné ochraně soukromí nezletilých. TikTok má nyní možnost se k novým zjištěním vyjádřit.