TikTok je návykový, oznámila Evropská komise. Síť je v rozporu s aktem o digitálních službách, doznala

Iva Brejlová
Dnes
TikTok - mobilní aplikace Autor: DepositPhotos

Evropská komise dnes vydala předběžné stanovisko k čínské sociální síti TikTok, ve které jeho design označuje za návykový. Vadí jí funkce jako nekonečné scrollování, automatické přehrávání videí, push oznámení a vysoce personalizovaný doporučovací systém. Komise uvádí, že tím síť porušuje akt o digitálních službách (DSA).

Podle Komise TikTok dostatečně neposoudil, jak by tyto návykové prvky mohly poškodit fyzickou a duševní pohodu jejích uživatelů, včetně nezletilých a zranitelných dospělých osob. „Závislost na sociálních médiích může mít škodlivé účinky na vyvíjející se mysl dětí a dospívajících. Akt o digitálních službách činí platformy odpovědnými za dopady, které mohou mít na své uživatele,“ upozorňuje Henna Virkkunen, výkonná místopředsedkyně pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.

Neustálé „odměňování“ uživatele novým obsahem totiž směřuje mozek do „režimu autopilota“, uvádí instituce. „Vědecký výzkum ukazuje, že to může vést k nutkavému chování a snížení sebekontroly uživatelů,“ popisuje Komise. Podle ní účinně nesnižují rizika ani stávající opatření, jako jsou nástroje pro správu obrazovky či rodičovské kontroly, už proto, že pro jejich zavedení vyžaduje od rodičů určitou technologickou znalost a snahu.

Podle aktuálního stanoviska Komise musí TikTok změnit základní koncepci své služby, jako třeba vypnout klíčové návykové prvky včetně nekonečného posouvání, zajistit přestávky od obrazovky a změnit doporučovací algoritmy. Stanovisko je ale předběžné a síť může svůj postoj obhajovat či přezkoumat dokumenty. Současně bude konzultován Evropský sbor pro digitální služby. Pokud se názory Komise nakonec potvrdí, může to vést k uložení pokuty až 6 % celkového celosvětového ročního obratu firmy.

Aktuální prošetřování je součástí formálního řízení o prošetření dodržování aktu o digitálních službách společností TikTok z února 2024. Kromě návykového designu se toto šetření zabývá „efektem králičí díry“ doporučovacích systémů společnosti TikTok, či rizikem, že nezletilí budou mít zkušenost nepřiměřenou svému věku.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

