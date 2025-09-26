Lupa.cz  »  Trump dal TikToku dalších 120 dní na uzavření prodeje služby do amerických rukou

Trump dal TikToku dalších 120 dní na uzavření prodeje služby do amerických rukou

David Slížek
Dnes
TikTok

Americký prezident Donald Trump vydal další ze série prezidentských výnosů, ve kterém ukládá nejvyššímu státnímu zástupci, aby nevymáhal dříve schválený zákaz provozu TikToku v USA. Čínské službě tak dal dalších 120 dní na to, aby uzavřela dohodu o svém prodeji konsorciu amerických firem.

V dokumentu zároveň chystaný prodej posvětil s tím, že až transakce proběhne, bude považována za splnění podmínek, za kterých bude moci TikTok v USA nadále fungovat.

TikTok má být většinově vlastněn americkými investory, má být provozován ze Spojených států a má ho vést představenstvo složené z členů s americkými bezpečnostními prověrkami.

Dosavadní vlastník TikTopku, čínská společnost ByteDance, má ve firmě vlastnit podíl méně než 20 % akcií, v sedmičlenném vedení společnosti má mít jen jedno křeslo a nemá být zastoupena v bezpečnostním výboru.

Nad TikTokem má bdít americká firma Oracle, která má sledovat provoz sociální sítě a zaručovat bezpečnost jeho provozu v USA. 

Povinný prodej TikToku nařídil čínské firmě ByteDance speciální zákon Foreign Adversary Controlled Applications Act. Ten měl podle zákonodárců omezit rizika vyplývající z propojení služby s čínským režimem. Ústavnost zákazu potvrdil i Nejvyšší soud USA

TikTok podle zákona musí mít většinového amerického vlastíka, jinak s ním americké firmy nesmí spolupracovat a jeho aplikaci nesmí nabízet obchody s aplikacemi jako je App Store či Google Play. Donald Trump, který byl dříve zastáncem zákazu TikToku v USA, po svém druhém zvolení prezidentem otočil a od letošního ledna opakovaně platnost zákazu odkládal.

