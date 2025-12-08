Trump se chce angažovat ve spojení Netflixu a Warner Bros., varuje před velkou tržní silou

Americký prezident Donald Trump dal najevo určité obavy ohledně plánované akvizice filmových studií Warner Bros. společností Netflix. Šéfa Netflixu Teda Sarandose sice považuje za „fantastického muže“, ale upozorňuje na značnou tržní sílu streamovací společnosti.
V neděli prezident potvrdil, že se bude na schvalovacím procesu tohoto obchodu v hodnotě desítek miliard dolarů osobně podílet.
„Mají velmi velký podíl na trhu, a když k tomu přidají Warner Bros., ten podíl ještě výrazně vzroste. Může to být problém,“ uvedl Trump v reakci na dotazy novinářů. Podle něj bude nutné, aby situaci posoudili ekonomové, konečné slovo však bude mít i Bílý dům. „Budu do toho rozhodování zapojen,“ zdůraznil prezident.
S manažerem Netflixu se Donald Trump minulý týden setkal v Oválné pracovně Bílého domu. Během schůzky podle prezidenta nepadly žádné závazky ani přísliby v souvislosti s plánovanou akvizicí. Trump před novináři Sarandose přirovnal k historickým postavám Hollywoodu, například zakladateli studií MGM Louisi B. Mayerovi. „Odvedl neuvěřitelnou práci,“ chválil ho.
