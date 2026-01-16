TV Barrandov dluží za použití dabingu k telenovelám Esmeralda a Rosalinda

V insolvenčním řízení s TV Barrandov přibyla nová pohledávka. Se svými nároky se přihlásila konkurenční TV Nova, která nedostala zaplaceno za použití českého dabingu romantických seriálů Esmeralda a Rosalinda.
Podle dokumentů založených v insolvenčním rejstříku TV Barrandov projevila zájem vysílat telenovely loni na jaře. Konkrétně se jednalo o 80 epizod seriálu Rosalinda a 137 epizod seriálu Esmeralda z produkce mexické společnosti Televisa. Aby k nim nemusela vyrábět nové české znění, rozhodla se využít existující dabing z Novy. S Novou proto v květnu 2025 uzavřela smlouvu na využití českého znění a technický přepis vysílacích kopií.
Cena za oprávnění využívat oba dabingy až do konce roku 2027 byla stanovena na více než 2,2 milionu korun bez DPH. Na další statisíce pak vyšel technický přepis materiálů. Příslušná faktura na částku 3,28 milionu korun (včetně DPH) měla být uhrazena do 29. června 2025. Ani půl roku poté však peníze nedorazily. Právní oddělení TV Nova proto 14. ledna 2026 zaslalo TV Barrandov předžalobní výzvu k úhradě dlužné částky do pěti dnů.
Esmeralda byla při svém premiérovém vysílání na TV Nova obřím diváckým hitem. Příběhy slepé dívky sledovaly i více než dva miliony lidí, podíl na sledovanosti v čase vysílání mnohdy dosahoval drtivých 80 procent. Po letech seriál zopakovala televize Relax, už bez větší pozornosti. Údaje o loňské sledovanosti na stanici Kino Barrandov nejsou známé.