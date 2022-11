Twitter opouštějí další lidé, Musk tweetoval náhrobek s logem firmy

Twitter opouštějí v reakci na ultimátum majitele Elona Muska stovky zaměstnanců. Ten jim dal čas do včerejška, aby se buď zavázali k přesčasům při vysokém pracovním nasazení, anebo odešli s tříměsíčním odstupným. Podle agentury Reuters zůstávají kanceláře společnosti do pondělí uzavřené. Zda to nějak souvisí s vlnou odchodů, není jasné.





Ve zprávě rozeslané zaměstnancům, do které měla možnost nahlédnout britská BBC, se zaměstnancům dále doporučuje, aby dodržovali firemní politiku a zdrželi se diskusí o důvěrných informacích společnosti na sociálních sítích, s tiskem nebo i jinde.





Kroky Elona Muska ve Velké Británii zneklidnily tamní odbory. Odborový svaz Prospect, který sdružuje pracovníky v oblasti technologií, požádal vedení britské divize Twitteru o schůzku ohledně oznámeného hromadného propouštění. Začátkem listopadu společnost uvedla, že snižuje počet svých zaměstnanců přibližně o polovinu. Než Musk kontrolu nad Twitterem převzal, společnost zaměstnávala asi 7 500 zaměstnanců. Další tisíce lidí s ní spolupracovali na dohodu. Většina z nich byla údajně již propuštěna.

Bývalý viceprezident Twitteru Bruce Daisley vyjádřil obavu, že velký počet inženýrů, kteří ze společnosti odešli, ohrožuje udržitelnost produktu. „Panují obavy, že by platforma mohla padnout už v pondělí,“ svěřil se BBC.

Musk odmítá zvěsti, že by se Twitter potýkal s nedostatkem zaměstnanců. „Nejlepší lidé zůstávají, takže si nedělám velké starosti,“ dodal. Na sociální síť pak publikoval meme s náhrobním kamenem s logem Twitteru.