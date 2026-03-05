ÚOHS zastavil řízení se Seznam.cz, firma upraví ceník inzerce na službě Sreality.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) oznámil, že zastavil řízení s firmou Seznam.cz kvůli možnému zneužití dominance. Mělo se týkat oblasti poskytování služeb online řádkové inzerce prodeje a pronájmu nemovitostí, kde Seznam provozuje svou službu Sreality. Ta má podle úřadu na trhu dominantní postavení.
„Společnost Seznam.cz se měla dopouštět protisoutěžního jednání tím, že inzerentům s malým počtem inzerátů účtovala významně vyšší jednotkové ceny (až 50×) než inzerentům s velkým počtem inzerátů. Současně se lišily ceny podle regionů a slevy podle toho, zda inzerent spadal do realitní franšízy nebo byl samostatným zprostředkovatelem,“ napsal úřad.
Podle ÚOHS řízení skončilo, protože se Seznam zavázal ke změnám ceníku řádkové inzerce. „Dojde ke snížení základní jednotkové ceny za zveřejnění inzerátu na prodej i pronájem nemovitosti a současně tyto ceny budou stejné pro všechny realitní zprostředkovatele a nebudou se lišit podle lokality inzerované nemovitosti,“ popisuje ÚOHS.
„Seznam.cz se dále zavázal ke zmírnění slevové progrese a k nastavení nižších množstevních slev pro realitní zprostředkovatele sdružené ve franšízových realitních sítích, což posílí konkurenční postavení menších samostatných realitních zprostředkovatelů, kteří zpravidla uveřejňují nižší počty inzerátů,“ dodal úřad s tím, že Seznam má na zavedení změn 90 dnů.
Úřad se Seznamem vede ještě další řízení, které se má týkat možného zneužití dominantního postavení firmy na českém trhu. V jeho rámci ÚOHS na podzim 2024 provedl neohlášenou kontrolu v pražských kancelářích Seznamu. Úřad dosud nezveřejnil přesné důvody řízení, Deník N jen v roce 2024 s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsal, že se má týkat vyhledávání. Krajský soud v Brně loni kontrolu označil za nezákonnou a úřad tehdy řekl, že se proti verdiktu odvolá.
Kontrole předcházel netradiční krok, kdy ÚOHS sám zveřejnil informaci o vyšetřování ve své reakci na články serveru Seznam Zprávy o vazbách předsedy úřadu Petra Mlsny na podnikatele obžalovaného v souvislosti s údajnými dotačními podvody.
Toto řízení zatím ÚOHS neukončil, potvrdil Lupě mluvčí úřadu Martin Švanda.