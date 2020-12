USA podaly žalobu na Facebook, žádají rozdělení firmy či prodej Instagramu a WhatsApp

Koupit, nebo zničit. To je podle americké Federal Trade Commission (FTC) a zástupců 46 amerických států taktika, kterou Facebook používá proti potenciálním konkurenčním službám. Zneužívání dominantního postavení je základem přelomové žaloby, kterou na Facebook podaly. Podle vyjádření Facebooku žaloba požaduje nesmyslné přepisování historie.

Dokumenty popisují, jak Facebook podle žalobců využíval své pozice dominantní sociální sítě k tomu, aby potlačoval konkurenci. V roce 2012 koupil Instagram, který ve své době předčil Facebook sdílení fotek na mobilních zařízeních. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg měl na zakladatele Instagramu Kevina Systroma tlačit například zmínkou o tom, že pokud by nespolupracoval, mohlo by to pro Instagram mít nepříjemné důsledky, protože by Facebook spustil vlastní fotoslužbu, která by byla přímou konkurencí Instagramu.

Podobnou taktiku Facebook podle žaloby uplatňoval i při dalších akvizicích. Když v roce 2013 koupil službu Onavo, která sbírala a analyzovala velké množství dat o chování uživatelů mobilních zařízení. Šest dnů po uzavření transakce odřízla všechny klienty služby a získala tak k datům výhradní přístup.

Ve stejném roce Mark Zuckerberg začal podle žaloby za největší hrozbu pro Facebook považovat nastupující chatovací aplikace a mezi nimi především WhatsApp, který v té době byl lepší než jeho Messenger. Facebook nakonec koupil WhatsApp za 19 miliard dolarů. Při transakci ujišťoval, že nebude data o chování uživatelů ve WhatsAppu používat pro cílení reklamy a propojovat je s daty ze své hlavní aplikace. V roce 2016 ale tyto sliby porušil, když WhatsApp začal poskytovat údaj o telefonním číslu uživatele Facebooku.

Žaloba také popisuje, jak Facebook odstřihával do svého API (Ope Graph) firmy a služby, které by mu mohl v nějaké oblasti konkurovat. Když se ukázalo, že nějaká služba začíná být u uživatelů populární, spustil svůj konkurenční produkt a dotyčné službě poté zamítl přístup k API s odkazem na to, že porušuje jeho podmínky. Do těch v roce 2013 přidal klauzuli, která zakazuje služby „replikující základní funkce“ Facebooku. Podobně firma nedala svolení k používání API například videoslužbě Vine od konkurenčního Twitteru.

Žalobci po soudu požadují, aby omezil budoucí protisoutěžní chování Facebooku. Firma by měla žalobcům předem oznamovat všechny plánované akvizice v hodnotě nad 10 milionů USD. Nejzásadnějším požadavkem ale je, aby soud zrušil akvizici Instagramu a WhatsApp a nařídil jejich prodej nebo firmu de facto rozdělil na více částí.

Facebook na žalobu reagoval prohlášením, že jde o pokus o přepsání historie, který nebere v úvahu, jak mají fungovat zákony v oblasti hospodářské soutěže. „FTC říká, že žádný prodej nikdy nebude definitivní,“ argumentuje Facebook. USA podle něj žalobou riskují „narušení důvěry ve vládní proces posuzování akvizic“. Firma také tvrdí, že neustále čelí velké konkurenci a že uživatelé dnes mají nebývale velkou možnost výběru z jiných služeb.

