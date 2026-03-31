Už nikdy nezaplatím za AI, agresivní boti na webu, matematika Bitcoinu. Přednášky z InstallFestu jsou zdarma online

Jan Sedlák
Dnes
InstallFest Autor: Root.cz

O víkendu na ČVUT v Praze opět proběhla tradiční konference InstallFest pořádaná klubem Silicon Hill, Studentskou unií ČVUT a hackerspacem TAKT. Setkání fanoušků IT funguje od roku 2003. Organizátoři už na YouTube z letošní akce zdarma zpřístupnili přednášky.

Mezi tématy lze najít následující: Vlastní hostování AI aneb Už nikdy nikomu nezaplatím za AI, GitLab CI/CD z nuly do produkce, upgradování telefonu Linuxem, digitální suverenita a openSUSE, neviditelní návštěvníci a jaké problémy způsobují agresivní boti na webu, mobilní diagnostika pro Linux do kapsy, otevřená data v MHD, Stop Killing Games, virtuální desky FPGA, pro aliance podniků open source, jak se agenti za mě starají o Kubernetes, proč pravidelně psát a ukládat souvislé texty, rychlejší LaTeX a hezčí než Word, jak vyvinout dobrý software, jak začít se self hostingem, Orwell pro děti, správa velkých DNS zón v gitu, matematika Bitcoinu, jak funguje Unicode, rychlý úvod do QUIC, prodloužení uplatnitelnosti serverů a AI/ML hardwaru v současné tržní realitě a další.

Jak postavit DNS resolver, základy optiky a kdo útočí na Turrisy. Přednášky z CSNOG 2026 jsou k dispozici zdarma Přečtěte si také:

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

Ceny benzínu a nafty stále rostou. Češi i Slováci to berou s humorem

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Netflix v Česku znovu zdražuje

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Šije policisty i potápěče. „Nanynky“ jsou zrcadlem svých majitelů

