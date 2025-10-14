Lupa.cz  »  V Brně konečně vznikne metro. V nové hře od autora Hrotu zastaví na Cejlu nebo Kraví hoře

V Brně konečně vznikne metro. V nové hře od autora Hrotu zastaví na Cejlu nebo Kraví hoře

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Brno Transit Autor: Spytihněv

Léta trvající vtipy na neexistující brněnské metro nepochybně budou pokračovat, zhmotní se například v nové videohře. V prvním čtvrtletí se na trh chystá titul Brno Transit odehrávající se právě v této lokalitě. Aktuálně je na Steamu k dispozici zdarma dostupné demo.

Autorem Brno Transit je Spytihněv, jehož největším úspěchem je Hrot, střílečka z pohledu první osoby odehrávající se v kulisách socialistického Československa. Brno Transit vizuálně dost Hrot připomíná, také ma stylizované jednoduché kulisy a čerpá z palety šedé a hnědé.

Náplň novinky je ale jiný. “Brno Transit je příběhový psychologický horor o začínajícím řidiči metra, který je uvězněn v nejvlhčím metru na východ od všeho, na čem záleží,” popsal satiricky Spytihněv. Moc realistické to ale nebude, protože kdyby se teď v Brně postavilo metro, zřejmě by bylo plně autonomní a řidiči by nebyli potřeba.

Fiktivní brněnské metro podle všeho bude mít 10 zastávek, konkrétně Cejl, Bunkr, Sovinec, Zelný trh, U Jakuba, Svratka, Kraví hora, Divadlo, Motolice a Vodojem.

Spytihněv má kromě Brno Transitu a Hrotu na kontě několik titulů. Prozatím poslední vydaný je Shrot, což je pocta klasice Dune 2 a jejímu českému klonu Paranoia.

Vyšla Hlína, česká videohra vymodelovaná z hlíny. Vypadá nevinně, ale je depresivní Přečtěte si také:

Vyšla Hlína, česká videohra vymodelovaná z hlíny. Vypadá nevinně, ale je depresivní

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Čtěte dále

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Jehla, bavlnka a hodiny práce. Nikola tvoří originální šperky

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Od roku 2026 se výrazně mění oblast zdravotního pojištění

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Vasektomie a sterilizace můžete mít i na pojišťovnu

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).