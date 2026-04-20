V Brně otevřela centrum pro vývoj čipů firma z Tchaj-wanu, rozhlíží se i další

Jan Sedlák
Dnes
John Chang, Jmem Tek Autor: Jmem Tek

V České republice rozjela vývoj tchajwanská společnost Jmem Technology, známá také jako Jmem Tek, která zakotvila v Brně. Jde o jeden z výsledků spuštění brněnského centra pro návrh a výzkum pokročilých čipů (Advanced Chip Design and Research Center, ACDRC), které financuje tchajwanská vláda. Jmem Tek od začátku navázal spolupráci zejména s odborníky z VUT FEKT a nyní rozjel plnohodnotné kanceláře pro R&D.

Jmem Tek funguje od roku 2022. Soustředí na se návrh bezpečnostních čipů, integruje do nich například postkvantovou kryptografii (PQC). Tyto čipy se kromě jiného dodávají do dronů. Na ně se Tchaj-wan v poslední době výrazně zaměřil jakožto na bezpečnou alternativu k čínským dodavatelům. Loni se mu podařilo zvýšit export z 10 tisíc na 135 tisíc kusů ročně, přičemž drtivá většina z nich míří do Česka (a pak na Ukrajinu).

Zástupci tchajwanské vlády v minulosti několikrát Lupě řekli, že mají značný zájem na tom, aby se rozjela užší spolupráce obou zemí v dronech a aerospace.

Jmem Tek chce využít špičkové znalosti Tchaj-wanu v návrhu a výrobě čipů a spojit to s expertízou České republiky v systémové integraci a kybernetické bezpečnosti. Brno má být evropskou základnou. Firma také podepsala memorandum o spolupráci s českým národním polovodičovým klastrem, hlavním hybatelem v oboru.

ACDRC pracuje na dalších společných projektech. Cílem centra má být zkoumat technologie nasaditelné v praxi. Zájem o další spolupráci maji firmy Light Momentum Technology (čipy do automotive, průmyslu a podobně) nebo Inventec (ten už v Česku vyrábí servery).

ACDRC mimo jiné navštívil tchajwanský ministr zahraničí Lin Chia-lung. “Společně s Českem rozšíříme spolupráci v polovodičích, umělé inteligenci a v důvěryhodných dodavatelských řetězcích,” uvedl.

Tchaj-wan v Česku platí další dvě čipová centra. Na Univerzitě Karlově se zkoumají polovodičové dodavatelské řetězce a na ČVUT se zabývají společným akademickým výzkumem. Studenti mají možnost získat titul na Tchaj-wanu, dostat se na stáž v TSMC a tak dále.

Kontext české čipové spolupráce s Tchaj-wanem jsme popsali v naší reportáži:

Klíčová světová velmoc v čipech a počítačích si z ČR udělala malou základnu. Chce za to něco, co zřejmě nedodáme Přečtěte si také:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Největší pokusná síť v ČR hledá nové využití privátního 5G

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Patří StarDance do vysílání České televize?

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
