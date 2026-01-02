České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby, ČR mezi světovou elitou, největší investice v historii země

Rok 2025 byl pro český čipový a polovodičový sektor opět bohatý. Dokončovalo se několik větších akcích, pro něž byly položeny základy v předchozích letech. Z Česka se vyklubal klíčový hráč pro dodávky technologií do polovodičového řetězce. Máme také první čip, který se bude vyrábět u světové jedničky TSMC. Vypadá to, že Onsemi v Rožnově rozjede největší zahraniční investici u nás. Náš brněnský klenot je na prodej. Je toho dost, shrnutí toho nejdůležitějšího najdete níže. A pokud byste chtěli komplexnější obrázek, podívejte se na naše souhrny za roky 2023 a 2024.
Nejvyspělejší čipy v Česku
Český bezpečnostní čip se začal masově vyrábět. Firma Tropic Square spadající do skupiny SatoshiLabs poslala do produkce model TROPIC01, který byl navržen v Česku a je produkován na Tchaj-wanu u UMC pomocí 55nm procesu. TROPIC01 je takzvaný secure element pro ochranu a generování kryptografických klíčů, navíc s otevřeným designem a možností auditování. Čip už je součástí první kryptopeněženky Trezor od SatoshiLabs a Tropic Square ho chce dodávat i dalším zákazníkům.
Česko bude mít první čip vyrobený u nejlepší světové firmy v oboru. Pražská firma Braiins navrhla čip pro těžbu kryptoměn, který chce masově vyrábět u TSMC, zakázkové jedničky, a to pomocí vyspělého 4nm procesu. Tape-out, tedy testovací várka, byla úspěšná. V Česku se tak alokuje vyspělé know-how, protože dostat něco takového do produkce je skutečně náročná věc.
Podobně vyspělé know-how do Česka přináší firma Analog Bits, která v Praze rozjela vývoj ohledně 2nm procesů. Analog Bits vytváří mixed-signals IP bloky pro nejmodernější čipy. Tyto bloky jsou součástí výrobních procesů TSMC, Intelu nebo Samsungu, takže jde o klíčové aktivum.
Továrna Onsemi v Rožnově má zelenou
Onsemi konečně dostala v Bruselu zelenou na rozšíření čipové výroby v Rožnově pod Radhoštěm za zhruba 42 miliard korun. Půjde o největší přímou zahraniční investici v Česku, díky níž u nás vznikne komplexní řetězec pro produkci na bázi karbidu křemíku (SiC), jenž se hodí do čipů pro elektroauta a podobně. Onsemi dlouho bojovalo s notifikací v Bruselu, aby Česko dostalo svolení poskytnout pobídku přes 10 miliard korun. Proti byla lobby z Německa a Itálie, kde mají konkurenty Onsemi. Argumentací kromě jiného bylo, že Onsemi je z USA a tudíž nedojde k podpoře evropského ekosystému. Na ministerstvu průmyslu už každopádně dělají na dalších krocích a to, zda se vše finálně odklepne, už bude na aktuální vládě.
Tržby Onsemi v Česku jsou nyní kolem sedmi miliard, investice má přidat dalších více než 20 miliard korun. Potenciál je velký pro celý ekosystém kolem. Onsemi už nyní má různé dopady na zdejší trh. Nedávno například rozdalo granty v Evropě a tři ze čtyř zamířily k nám. Firma má také silný dopad na vzdělávání, většina inženýrů v české pobočce jsou absolventi VUT.
V Brně odstartovala moderní výuka čipů, zájem studentů předčil očekávání. Na oboru se podílí Onsemi i další firmy. Kromě jiného jde i o výsledek takzvaného kontraktového vzdělávání, kdy stát může po školách chtít, aby produkovaly odborníky v dané oblasti (součást národní polovodičové strategie) a dá jim na to peníze. Jde o jeden z kroků, jak zvýšit počet lidí v branži.
Česko jako světová špička
Česká republika i letos potvrdila své postavení mezi dodavatelskou špičkou do čipového průmyslu. OECD naši zemi zařadila mezi hlavní dodavatele v této oblasti, a to zejména díky produkci elektronových mikroskopů v Brně. Tam působí firmy Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments, které ovládají velkou část trhu. Elektronové mikroskopy slouží k vývoji čipů a jejich následné kontrole ve výrobě. Kousky z Brna se používají v Applu, Intelu, TSMC, Samsungu a dalších společnostech. Jen Thermo Fisher dělá roční tržby kolem 32 miliard korun. Tescan zase letos koupil hi-tech firmu z USA, aby se pak sám nechal za miliardy korun prodat Japoncům. Díky tomu se posouvá i do byznysu s takzvaným nanoobráběním. V Brně se dál investuje do zvýšení výroby mikroskopů.
Brněnská firma vyvinula nejcitlivější multimetr na světě, používá ho i Nvidia. Produkt společnosti NenoVision je dalším z efektů mikroskopového ekosystému. LiteScope od NenoVision dokáže změřit proud a další elektrické vlastnosti na úrovni několika nanometrů.
Češi chystají revoluci v ekologické výrobě čipů. A ukazují, v čem je Evropa stále skvělá. Skupina HaloFreeEtch, jejíž součástí je i brněnská firma PlasmaSolve, chce přinést revoluci do průmyslové polovodičové výroby tím, že vyvine nové, udržitelné a bezhalogenové leptací procesy pro křemík a oxid křemičitý. Pro evropský polovodičový průmysl by šlo o další unikátní technologii.
Čeští vědci přišli na revoluční způsob, který umožní vyrábět menší a efektivnější čipy do mobilů či počítačů. Jakub Krčma z Fakulty strojního inženýrství VUT a Ondřej Wojewoda z CEITEC VUT (nyní hostuje na MIT v USA) vytvořili způsob měření vlastností krátkých spinových vln, čímž prolomili dosud nepřekonatelnou bariéru v dalším bádání.
Český čipový klenot hledá kupce
Český čipový šampion s miliardami z dotací a grantů je na prodej. Codasip patří k pionýrům v navrhování procesorových jader na otevřené instrukční sadě RISC-V. I díky tomu od Evropské unie získal velké granty. Byznys to ale není jednoduchý a prodávat licencovaná jádra je těžké. Codasip aktuálně hledá kupce. Podle informací Lupy vede debaty s jedním velkým hráčem, ale o tom někdy později. Každopádně nyní se ukážet, zda strategie EU v budování lokálních čipových šampionů (poskytování dotací a úlev) funguje. Když Codasip koupí například někdo z USA, znamená to, že daňový poplatník z Evropy zasponzoroval Američanům dobrou technologii?
Codasip je v Evropě “namočen” do několika zajímavých projektů. S britskou firmou EnSilica rozjel vývoj čipů s vysokou úrovní bezpečnosti, které mají být nasaditelné v obranném a leteckém sektoru nebo v automotive. S rovněž britským podnikem RED Semiconductor se zase dělá na akcelerátoru nejenom pro umělou inteligenci postaveném na RISC-V. Codasip také vede část projektu EU pro procesor pro počítače s umělou inteligencí.
Jinak současný výkonný ředitel Codasipu má mnoho zkušeností, vedl například boj s pokusem Číňanů vysát klíčovou evropskou čipovou firmu. Příběh jako z bondovky jsme na Lupě více rozepsali.
Dění kolem vývojových center
V Brně otevřela centrum pro návrh čipů další zahraniční společnost. Tentokrát jde o dortmundský Elmos Semiconductor, který se specializuje primárně na čipy do automobilů. Jde o konkurenci pro Onsemi, ale také pro další podobné podniky, které už v Česku mají vývoj, a sice Renesas (Japonsko), STMicroelectronics (Itálie a Francie) a NXP Semiconductors (Nizozemsko).
V Brně odstartovalo České polovodičové centrum spadající do sítě podobných center v celé Evropě. Jde o jeden z výsledků Chips Actu EU s cílem podpořit návrh čipů a technologií kolem. Zájemci díky tomu mají přístup například k evropským pilotním linkám včetně té nejvyspělejší na světě (Imec v Belgii) a zároveň bude přístup k jednotné softwarové platformě pro návrh čipů či jejich odeslání do produkce. Na tomto evropském projektu se rovněž podílí Česi.
Vývojové centrum Intelu v Brně už není Intel. Americký obr měl na Moravě několik let R&D zaměřující se na FPGA čipy. Firma ale ze svých struktur vyčlenila FPGA sekci Altera a došlo i ke změnám na Moravě, včetně propouštění. Proč je Intel v úpadku jsme psali zde.
Microsoft se točil kolem čipového startupu z Brna. Ten zatím akvizičním svodům odolává. Firmu Dynanic bude zajímavý sledovat, soustředí se totiž na vývoj softwarových systémů pro FPGA karty různých výrobců (Altera, AMD Xilinx a tak dále), primárně ve spojitosti se síťovými akceleračními kartami.
V Brně má vývojové centrum i slovenská firma Tachyum, která už roky slibuje revoluční čip schopný porazit Intel či Nvidii. Tachyum teď přišla s dalším prohlášením, že čip Prodigy bude 21krát rychlejší než teprve oznámená nová generace od Nvidie. Slováci se také pustili do právní potyčky s Googlem. Jejich zatím neexistující čip se totiž jmenuje Tachyum Processing Unit neboli TPU. Stejnou zkratku používá i Google u svých AI akcelerátorů Tensor Processing Unit. Podle Tachya to mate možné zákazníky a firma má na TPU ochranou známku. Google ale na rozdíl od Tachya má už několikátou funkční generaci.
Dotažená spolupráce s Tchaj-wanem
Česku se podařilo dotáhnout rozjeté projekty s Tchaj-wanem, čipovou velmocí v oboru. Politicko-byznysově-akademická družba přinesla založena tří polovodičových center, které Tchaj-wan u nás platí. Letos se spustilo třetí a poslední. Tchajwanský polovodičový výzkumný institut (TSRI) spustil aktivity na ČVUT, kde začal společný vědecký výzkum včetně hostování profesorů. Na Karlově univerzitě zase funguje centrum pro zkoumání bezpečných dodavatelských řetězců a v Brně funguje centrum ACDRC pro společný výzkum vyspělých čipů.
ACDRC má přinést konkrétní komerčně nasaditelné projekty. Na jednom takovém se na Moravě spolupracuje s tchajwanskou firmou Jmem Tek, a to v oblasti bezpečnostního čipu (včetně zabudované postkvantové kryptografie) nasaditelného například v obranném průmyslu. Tchaj-wan má obecně zájem s Českem spolupracovat v oblasti dronů, aerospace a tak dále.
Tchaj-wan je každopádně jiný svět. Na Lupě jsme přinesli reportáž ze sídla TSMC, proti němuž areál Škody Auto v Mladé Boleslavi vypadá jako zahradní kůlnička (ve vším respektu ke Škodě). Jeden z bývalých šéfů TSMC zase v Praze vzkázal, že jestli v Evropě chceme začít ve velkém vyrábět čipy, máme si připravit biliony.
Kauza údajného pašování grafik přes Česko
Na přelomu roku se začala řešit kauza údajného pašování nejvyspělejších grafických karet (AI čipů) přes Českou republiku do Ruska a některých dalších zemí. Tento drb vzniknul na základě toho, že USA vytvořily seznam zemí, kam se AI akcelerátory mohou vyvážet pouze omezeně, a Česko na tento list bylo umístěno. Problémem se zabývala část českého státu, což jsme na Lupě více rozepsali. Na stranu Česka se postavily i firmy jako Nvidia, Microsoft, Foxconn a další. Nakonec se ukázalo, že v celé kauze šlo hlavně o nepromyšlený krok Spojených států. Trumpova administrativa omezení zrušila. Chystá sice další kroky, které se nyní analyzují, ale tato kauza je u konce. O tom, jak funguje prodej vyspělých Nvidií, máme i rozhovor s jejich největších lokálním prodejcem.
