V Brně uvedli mikroskop, který vidí do nitra materiálů, má zlevnit jejich vývoj

Brněnská společnost AdvaScope představila ve spolupráci s Thermo Fisher Scientific skenovací elektronový mikroskop osazený hybridním pixelovým detektorem. Přístroj kromě povrchu odhaluje i vnitřní strukturu vzorků. Taková možnost zobrazení není nová, dosud to ale dokázaly násobně dražší transmisní mikroskopy.
Přístroj Apreo ChemiSEM využívá instalaci detektoru AdvaScope do vakuové komory a tím získává přístup k technikám krystalografie a 4D STEM. „Obě techniky přináší informace nejen o povrchu vzorku, ale také o jeho vnitřní struktuře. Je to podobné, jako byste si místo zkoumání povrchu vzorku pouhým hmatem najednou dokázali nasadit nějaké high-tech 4D brýle, díky kterým uvidíte do nitra věcí,“ popisuje zakladatel AdvaScope Pavel Stejskal. Firma označuje projekt za svou dosud největší investici do vývoje a testování.
Nově tak lze ve skenovacím režimu získat informace, které pomáhají například při vývoji bateriových materiálů, solárních článků nebo průmyslových slitin. Skenovací mikroskopy mají hodnotu několika milionů korun a firmy tak uvádějí, že to v praxi znamená zlevnění a zrychlení vývoje – více experimentů na vícero pracovištích a kratší iterace.
Thermo Fisher spolupráci rámuje jako ukázku brněnské technologické síly. „Spolupráce s AdvaScope je skvělým příkladem toho, že špičkové technologie mohou vznikat a být komercializovány právě tady v Brně,“ říkají Tomáš Vystavěl a Michal Geryk z firmy. „Region má mimořádnou koncentraci talentu,“ uvádějí s tím, že Brno je v mikroskopii pojem, ve městě vyvíjejí týmy světových výrobců a právě z něj pochází každý třetí elektronový mikroskop díky firmám jako Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments.
AdvaScope je součástí AdVisiones Technologies, skupiny šesti firem zaměřujících se na pokročilé zobrazování struktur i záření. Technologie vznikla na ČVUT a uplatňuje se u CERNu i v NASA. Konsolidovaný obrat skupiny činí zhruba 200 milionů korun a zaměstnává kolem 90 lidí.