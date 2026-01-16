Lupa.cz  »  V Brně uvedli mikroskop, který vidí do nitra materiálů, má zlevnit jejich vývoj

V Brně uvedli mikroskop, který vidí do nitra materiálů, má zlevnit jejich vývoj

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AdvaScope Autor: AdvaScope
Mikroskop vyvinutý AdvaScope a Thermo Fisher Scientific

Brněnská společnost AdvaScope představila ve spolupráci s Thermo Fisher Scientific skenovací elektronový mikroskop osazený hybridním pixelovým detektorem. Přístroj kromě povrchu odhaluje i vnitřní strukturu vzorků. Taková možnost zobrazení není nová, dosud to ale dokázaly násobně dražší transmisní mikroskopy.

Přístroj Apreo ChemiSEM využívá instalaci detektoru AdvaScope do vakuové komory a tím získává přístup k technikám krystalografie a 4D STEM. „Obě techniky přináší informace nejen o povrchu vzorku, ale také o jeho vnitřní struktuře. Je to podobné, jako byste si místo zkoumání povrchu vzorku pouhým hmatem najednou dokázali nasadit nějaké high-tech 4D brýle, díky kterým uvidíte do nitra věcí,“ popisuje zakladatel AdvaScope Pavel Stejskal. Firma označuje projekt za svou dosud největší investici do vývoje a testování.

Nově tak lze ve skenovacím režimu získat informace, které pomáhají například při vývoji bateriových materiálů, solárních článků nebo průmyslových slitin. Skenovací mikroskopy mají hodnotu několika milionů korun a firmy tak uvádějí, že to v praxi znamená zlevnění a zrychlení vývoje – více experimentů na vícero pracovištích a kratší iterace.

Thermo Fisher spolupráci rámuje jako ukázku brněnské technologické síly. „Spolupráce s AdvaScope je skvělým příkladem toho, že špičkové technologie mohou vznikat a být komercializovány právě tady v Brně,“ říkají Tomáš Vystavěl a Michal Geryk z firmy. „Region má mimořádnou koncentraci talentu,“ uvádějí s tím, že Brno je v mikroskopii pojem, ve městě vyvíjejí týmy světových výrobců a právě z něj pochází každý třetí elektronový mikroskop díky firmám jako Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments.

AdvaScope je součástí AdVisiones Technologies, skupiny šesti firem zaměřujících se na pokročilé zobrazování struktur i záření. Technologie vznikla na ČVUT a uplatňuje se u CERNu i v NASA. Konsolidovaný obrat skupiny činí zhruba 200 milionů korun a zaměstnává kolem 90 lidí.

Nové AI systémy Nvidia se budou vyrábět i v ČR, Čína natrénovala AI na svém hardwaru, dominance TSMC roste Přečtěte si také:

Nové AI systémy Nvidia se budou vyrábět i v ČR, Čína natrénovala AI na svém hardwaru, dominance TSMC roste

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Finanční limity, které se od letoška mění

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Daň z nemovitých věcí

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).