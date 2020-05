 »  V Česku oficiálně startuje populární internetová platební brána Stripe

Do České republiky dnes oficiálně vstoupila kalifornská platební brána Stripe. Tu sice bylo možné z Česka používat i v minulosti, nebylo možné ale propojení s tuzemským bankovním účtem a bylo tak nutné řešit převody měny. Stripe v Česku své služby testuje už několik týdnů, do beta verze se zapojily například startupy Mews Systems a Mana. Po nedávném prodeji brány GoPay do Francie jde o další zajímavý pohyb na českém trhu.

Stripe už je nějakou dobu populární mezi startupy a e-commerce a mobilními společnostmi, nasazují ho ale také velké podniky typu Amazon, Microsoft, Google, Booking.com nebo Salesforce.com. Firma na investicích získala 1,6 miliardy dolarů (Sequoia Capital, Elon Musk, Peter Thiel, Google nebo Andreessen Horowitz) a je ohodnocena na 36 miliard dolarů.

Služba se stala oblíbenou díky jednoduchému rozhraní, které vedle plateb integruje fakturování, účetnictví a další operace a zároveň nabízí možnosti přizpůsobení a integrace pro vývojáře (poměrně chválené API a potřebné knihovny). Zákazníci mohou přijímat platby ve 130 měnách. Integrována je podpora Apple Pay a Google Pay.

Poplatky pro český trh jsou stanoveny tak, že u karet MasterCard a Visa vydaných v Evropské unii jde o 1,4 procenta z transakce plus 6,5 koruny. Pro mimoevropské karty je to 2,9 procenta plus 6,5 koruny. U enterprise účtů se ceny nastavují individuálně. U lokální konkurence lze narazit na nižší ceny, často je ale těžší projít risk review procesem.

Výčet nabízených služeb Stripu:

Přizpůsobitelná pokladna: firmy si mohou kompletně přizpůsobit vzhled své pokladny na webové stránce nebo v mobilní aplikaci, případně využít některou z šablon, které Stripe nabízí. V obou případech je Stripe pro zákazníky neviditelný. Pohybují se v prostředí webu či mobilní aplikace konkrétního prodejce.

Podpora různých měn: firmy mohou přijímat platby z celého světa a ve více než 130 měnách. Bez ohledu na to, jakou metodu zákazník zvolí nebo v jaké měně za produkt zaplatí, česká firma dostane peníze v českých korunách.

Bezpečnost: platební údaje zákazníka jsou odeslány přímo do Stripe a následně bezpečně uloženy. To zbavuje firmy nutnosti vlastnit bezpečnostní systém, který splňuje potřebnou certifikaci PCI DSS (Payment Card Industry, Data Security Standard). Stripe je držitelem nejvyššího certifikátu PCI Service Provider Level 1. Zároveň vytváří jednorázové kódy, kterými společnosti účtují zákazníkům poplatky; tyto kódy se nedají zneužít ani ukrást.

Connect: Stripe pomáhá spravovat komplexní tok plateb. Kromě přijímání plateb umožňuje Stripe také ověření identity a bankovního účtu prodejců, kteří jsou konečnými příjemci plateb. Zabezpečuje, že každému prodejci bude včas vyplacená správná finanční částka, a pomáhá také s daňovým reportingem. Stripe řeší mezinárodní aktivity společností. Pokud platbu uskuteční například kupující v Káhiře, je možné jí inkasovat odkudkoli, třeba z Londýna.

Billing: Spotřebitelé a firmy stále častěji využívají formu předplatného, které vyžaduje zavedení systému měřícího obrat pravidelných ročních výnosů. Takové systémy bývají nákladné a (ač to zní v dnešní době neuvěřitelné) manuálně spravované. Stripe Billing poskytuje pokročilý systém fakturace a efektivní nástroje, které jsou určené pro administraci předplatného firem všech velikostí. Díky nástrojům jako jsou Smart Retries na bázi strojové učení nebo Hosted Invoices s vestavěnými platbami, mohou nyní stovky tisíc firem spravovat opakující se příjmy se službou Stripe Billing.

Radar: Stripe Radar je soubor nástrojů na bázi strojového učení, který zabraňuje podvodům a je plně integrovaný do účtů uživatelů Stripe. Není třeba jej proto složitě nastavovat. Radar se neustále učí ze všech globálních plateb v rámci platformy Stripe, a tím adaptuje jejich zabezpečení. Podkladem jsou všechny transakce, které Stripe celosvětově zpracovává.

Atlas: Podnikatelé z celého světa si mohou založit firmu vyplněním webového formuláře o své firmě. Stripe se postará o všechny zbývající formality a poskytne podnikatelům základní stavební kameny pro start globálního internetového byznysu: samotnou společnost, bankovní účet, daňové identifikační číslo a Stripe účet pro přijímání plateb z každého koutu světa. Celý proces má trvat řádově dny.