V DAB+ začalo vysílat rádio Gold Impuls

Filip Rožánek
Dnes
Rádio - radiopřijímač Autor: Depositphotos

České Radiokomunikace začaly ve své celoplošné digitální síti DAB+ vysílat program Gold Impuls. Jde o hudební rozhlasovou stanici společnosti Londa, která už provozuje stanice Impuls, Český Impuls a RockZone.

Program je určen pouze pro digitální distribuci. V síti ČRA vysílá ve stereu a s bitrate 48 kbps. Cílí na posluchače ve věku od 40 do 70 let, kterým nabízí populární hudbu od 50. let minulého století do nultých let tohoto století. Mluveného slova je minimum, provozovatel jeho podíl v žádosti o licenci vypočítal na 4 % celkového vysílacího času.

Chystaný projekt Gold Impulsu potvrdil na květnové konferenci Digimedia ředitel Londy Jiří Hrabák. Licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dostal začátkem srpna.

Digitální síť Českých Radiokomunikací nyní pokrývá 84 % obyvatel České republiky. Její kapacita je nyní plně obsazená, obsahuje celkem 17 stanic. Kromě Gold Impulsu jsou to ještě tři další stanice Londy a programy mediálních skupin Radio United Brodcasting, Active Radio a Media Bohemia.

Obsah DAB+ Českých Radiokomunikací

Mediální skupina Rozhlasová stanice Bitrate [kbit/s] Zvukový mód Využití MUX kapacity
Radio United Broadcasting 1 Radio Kiss 48 Stereo 30.56%
2 Radio Beat 48 Stereo
3 Country Radio 48 Stereo
4 Radio Spin 40 Stereo
5 Radio 1 40 Stereo
6 Signál Rádio 40 Stereo
Active Radio 7 Evropa 2 72 Stereo 19.44%
8 Frekvence 1 64 Stereo
9 Radio Bonton 32 Mono
Londa 10 Rádio Impuls 56 Stereo 23.15%
11 RockZone 48 Stereo
12 Český Impuls 48 Stereo
13 Gold Impuls 48 Stereo
Media Bohemia 14 Rádio Blaník 56 Stereo 23.15%
15 Český Blaník 48 Stereo
16 Rock Radio 48 Stereo
17 Hitrádio 90 48 Stereo
    Network overhead 32   3.70%
Total 17 stanic s pokrytím 84% populace 100.00%
