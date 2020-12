V e-shopech se o Vánocích protočí přes 65 miliard korun

Z hlediska obratů rekordní rok 2020 vyvrcholí o Vánocích tržbami přesahujícími 65 miliard korun, odhaduje Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Meziročně by tak elektronický obchod mohl vzrůst o více než 25 %.

„Bez ohledu na COVID-19 jsme očekávali, že on-line prodeje zboží celoročně opět porostou. Bezprecedentní situace, kterou rok 2020 přinesl, ale znamená řadu změn. A tak jsou prodeje přes internet ještě větší, než byla i ta nejoptimističtější očekávání,“ řekl výkonný ředitel APEKu Jan Vetyška. Dodal ale, že letošní skokový růst představoval pro provozovatele náročnou zkoušku a a vedle vítězů jsou tak nechybí ani poražení.

Rekordní tržby ale přinášejí i nápor na dopravce. Lidé by tak s nákupem vánočních dárků neměli podle Vetyšky otálet. „Dodání do druhého dne, které je v běžném roce standardem, se v předvánočním období může lehce prodloužit. Zároveň ale nejsou na místě obavy, že by vánoční dárky nedorazily pod stromeček včas, jestliže si zákazníci zboží objednají v první polovině prosince,“ dodává Vetyška.

Vysoké tržby přinesl obchodníkům i přelom října i listopadu, kdy prodeje podle APEK meziročně vzrostly o zhruba 30 %. Úspěšný byl také týden od 23. listopadu, kdy e-shopy i díky akci „Black Friday“ utržili 7 miliard korun. Z toho 1,3 miliardy připadá na samotný Černý pátek 27. listopadu. Absolutní vrchol prodejů čekají obchodníci v týdnech od pondělí 7. prosince.