Sněmovna omezila doručování mailů proti "lex Dukovany", opatření zrušila po protestu poslance

Záplava e-mailových protestů občanů proti návrhu zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice (tzv. lex Dukovany) vedly k tomu, že kancelář Poslanecké sněmovny přestala tyto e-maily poslancům doručovat. Na Twitteru na to upozornil poslanec Jan Čižinský. Po několika hodinách sněmovna opatření opět zrušila.

Čižínský zveřejnil zprávu, kterou poslancům po poledni rozeslal IT pracovník sněmovny. Upozorňoval v ní na „probíhající spamový útok“, který by podle něj mohl přeplnit schránky poslanců, a proto pro ně představuje „nebezpeční spojené se ztrátou dostupnosti služeb elektronické pošty“.

V e-mailu, který má Lupa k dispozici, dále popisoval, že poslanci po jeho zásahu přestanou tyto zprávy do svých schránek dostávat: „Jako obranu poštovního systému jsem zvolil protiopatření, spočívající v zastavení procesu doručování těchto poštovních zpráv konečným adresátům, tedy jejich přesměrování do jedné centrální poštovní databáze. V případě, že počet zpráv převýší 10000 zpráv budeme nuceni tyto zprávy mazat ještě před vstupem do poštovního systému sněmovny.“



Čižinský, který je jedním z kritiků návrhu zákona, na Twitteru vyjádřil s opatřením zásadní nesouhlas. „Považuji to, že občané píší poslancům, za normální a prospěšné. Horší než přeplnění schránek by mi přišlo, kdybychom neměli představu, jak velký je odpor veřejnosti vůči tomuto zákonu,“ napsal. Protestoval i v e-mailu dotyčnému IT pracovníkovi.

Dotazy o míře zahlcení sněmovních mailů a přiměřenosti reakce jsme zaslali i tiskovému odboru Poslanecké sněmovny. Jakmile dorazí odpovědi, do zprávy je doplníme.

Návrh zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice je kontroverzní normou přezdívanou „lex Dukovany“, protože má otevřít cestu k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany za stovky miliard korun. Sněmovna má na současné schůzi návrh projednávat ve třetím čtení.

Aktualizace 15:35 – Podle informací poslance Čižínského sněmovna opatření poté, co se proti němu ohradil, opět zrušila. „Právě jsem dostal e-mail oznamující, že opatření byla zrušena a doručené e-maily byly doslány příjemcům. Takže rychle zabralo, že jsme se proti tomu ohradili,“ napsal na Twitteru.