Lupa.cz  »  V Liberci testují úzkou spolupráci člověka a stroje, pohyby ho učí bez programování

V Liberci testují úzkou spolupráci člověka a stroje, pohyby ho učí bez programování

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Schneider Electric Autor: Schneider Electric

VÚTS v Liberci společně se Schneider Electric v reálném provozu testují kolaborativního robota Lexium Cobot. Takzvaný kobot je průmyslový robot navržený pro přímou spolupráci s člověkem – sdílí s ním pracovní prostor, přesně opakuje zadané pohyby a přebírá monotónní či rizikové úkony, aby se pracovník mohl soustředit na jiné činnosti, kde je potřeba zkušenost a cit pro detail. Nové pohyby lze kobota naučit tím, že člověk uchopí rameno a pohyb s ním opisuje, tedy bez nutnosti programování.

Podle Mezinárodní federace pro robotiku instalace kobotů celosvětově rostou o 12 % ročně. V roce 2007 jich mělo být 11 100, loni už víc než 64 tisíc. Testované scénáře zahrnují jemné a přesné úlohy: nanášení etiket, lepidel či těsnicích hmot, manipulaci s křehkými součástkami i měření a kontrolu kvality. Díky citlivým senzorům a monitorování točivého momentu kobot reaguje na změny v prostředí a zajišťuje bezpečnou interakci s lidmi, popisují odborníci ze Schneider Electric. „Pomáhá tak snižovat dopady nedostatku pracovní síly, který může v některých provozech omezit výrobní kapacitu až o pětinu,“ říká Kamil Čermák, vedoucí týmu aplikačních inženýrů pro průmyslovou automatizaci firmy.

Součástí projektu je demonstrační pracoviště v technologickém centru VÚTS. Návštěvníci tu mohou kobota ovládat přes tablet nebo hlasem, navrhnout mu tvar, který robot vykreslí v písku, a z návrhu pak automaticky vznikne etiketa pro personalizovaný box k odnesení. Vedle popularizace slouží instalace k testování implementačních postupů a bezpečnostních zásad přímo v podmínkách výzkumného pracoviště.

V Liberci ověřují především princip „learning by demonstration“, tedy učení z ukázky a přizpůsobování se novým úkolům. Lexium Cobot se nechá ručně vést – operátor doslova uchopí rameno a předvede pohyb, který robot následně bezpečně a opakovaně provádí. „Kobot dokáže sdílet pracovní prostor s člověkem, třeba při montáži nebo balení výrobků. Přesně opakuje zadané pohyby a přebírá monotónní či rizikové úkony,“ říká Kamil Čermák, vedoucí týmu aplikačních inženýrů pro průmyslovou automatizaci Schneider Electric.

Až nás budou chránit roboti. ČVUT s partnery ukazuje systém, který nastiňuje budoucnost bezpečnosti kritické infrastruktury Přečtěte si také:

Až nás budou chránit roboti. ČVUT s partnery ukazuje systém, který nastiňuje budoucnost bezpečnosti kritické infrastruktury

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Takto vypadá největší čip na světě

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Odhalte zákulisí výběru barvy roku, která ovlivňuje design a marketing

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Brnění rukou, otékání nohou. Příčinou bývá dlouhé sezení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).