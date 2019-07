 »  V Plzni otevírá vývoj nizozemské Soedesco, bude dělat hry pro PS5 či Google Stadia

Jan Sedlák

Do České republiky přichází nové zahraniční herní studio. V Plzni otevírá vývojářské centrum nizozemská společnost Soedesco Studios, která spadá pod herního vydavatele Soedesco. Pro Studios bude západ Čech druhou vývojářskou kanceláří.

V Plzni má vzniknout tým vývojářů, kteří budou dělat na nových herních titulech pro nadcházející generaci konzolí PlayStation, Xbox a Google Stadia. Další detaily prozatím nejsou známy. Podnik sídlící v Rotterdamu má aktuálně otevřeno několik pracovních pozic.

Soedesco Studios fungují od roku 2015, samotný vydavatel Soedesco už od roku 2002. Ten se zaměřuje primárně na vydávání menších her od nezávislých studií, do portfolia spadá třeba logická plošinovka BlackHole od české firmy FiolaSoft. Díky vlastnímu vývoji má možnost rozšiřovat působnost, mezi hotové tituly patří mimo jiné Among the Sleep.