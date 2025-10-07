Policiie vyšetřuje kyberkriminalitu, podklady sbírala i v rozhlase. V případu zadržela dvě osoby

Do hlavní budovy Českého rozhlasu na pražských Vinohradech dnes kolem poledne dorazila Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Vyšetřuje kyberkriminalitu, přičemž Český rozhlas je v pozici poškozeného.
Probíhající úkony trestního řízení potvrdili Lupě v průběhu odpoledne mluvčí Českého rozhlasu, mluvčí policejního prezidia i státní zástupce Martin Bílý. Informování o věci si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze.
„Úkony trestního řízení vykonává Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, přičemž byly zadrženy dvě osoby, z nichž u jedné bylo rozhodnuto policejním orgánem o zahájení trestního stíhání. Jedná se o trestnou činnost související s kyberkriminalitou. Bližší informace v současnosti nelze sdělovat,“ napsal Lupě státní zástupce Martin Bílý.
„Mohu potvrdit, že v budově Českého rozhlasu na Vinohradech probíhá šetření Policie ČR v rámci vyšetřování případu, ve kterém Český rozhlas figuruje v roli poškozeného. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělit podrobnosti. Český rozhlas s Policií ČR plně spolupracuje a bude i nadále k dispozici pro jakékoliv další informace, které státní autority budou potřebovat,“ řekla Lupě mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová.
Zjišťujeme další informace.