V Radě ČTK bude Jiří Ovčáček. Do mediálního výboru míří Gabriela Sedláčková z Motoristů

Poslanci ve středu v tajné volbě rozhodli, že v kontrolním orgánu tiskové agentury ČTK usedne bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Jeho jméno navrhli poslanci za hnutí ANO, v tajném hlasování obdržel 94 hlasů.
V rozpravě před hlasováním nikdo nevystoupil. Mandát člena Rady ČTK trvá pět let. Kontrolní orgán má mít ze zákona celkem sedm členů, ale aktuálně zasedal v pěti lidech, protože v roce 2024 skončil mandát Angeliky Bazalové a v roce 2025 skončilo funkční období Aleše Marečka. Od té doby až dodnes poslanci nikoho nového nezvolili.
Druhé volné místo v Radě ČTK zatím zůstává neobsazené. Z volby odpadl kandidát KDU-ČSL Jakub Heikenwälder, do druhého kola hlasování postupují kandidátka SPD Romana Žatecká a kandidát Pirátů René Levínský. Romana Žatecká neuspěla jen těsně, ke zvolení potřebovala alespoň 89 hlasů a dostala jich 87. René Levínský měl podporu 67 zákonodárců.
Poslanecká sněmovna také hlasovala o změnách v orgánech Poslanecké sněmovny. V širším balíku rezignací a nominací schválila, že se novou členkou Výboru pro mediální záležitosti stane Gabriela Sedláčková z poslaneckého klubu Motoristů sobě. Výbor například projednává připravované mediální zákony a pořádá veřejné slyšení kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.