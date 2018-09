 »  V Temelíně otestovali „teleportaci“ pomocí rozšířené a virtuální reality

Jan Sedlák

V jaderné elektrárně Temelín se stejně jako v dalších podobných provozech občas musí řešit neplánované opravy, odstávky a další podobné situace. Pokud ale chce technik do zabezpečeného prostoru vstoupit, musí si vzít potřebné vybavení a podstoupit vstupní proces, což může zabrat třeba i hodinu.

I proto by bylo užitečné, kdyby takové zásahy šly provádět na dálku a technici by mohli využít přítomnost jiných lidí, kteří se zrovna v daném prostředí pohybují. Přesně tento princip nyní v Temelíně začali testovat. Zapojuje se do toho rozšířená a virtuální realita (AR a VR).

Konkrétně se v Temelíně vyzkoušela technologie Fata Morgana od pražského startupu Pocket Virtuality. Produkt využívá dvě věci. Skrze AR brýle HoloLens od Microsoftu dokáže naskenovat reálné fyzické prostředí do virtuálního. Tento prostor si pak lze prohlížet a procházet pomocí VR brýlí. Dá se tedy říci, že se dá virtuálně „teleportovat“.

O tom, na čem v Pocket Virtuality pracují, si můžete přečíst v našem článku. Firmu rozjel spoluzakladatel Bohemia Interactive Jan Hovora a finance poskytla finanční skupina Touzimsky Kapital.

Hovora nasnímané prostředí Temelína ukázal na stánku na probíhajícím festivalu Future Port Prague. „Ověřili jsme si, jak naše technologie pracuje v reálných podmínkách, a ne pouze v těch laboratorních. Do hry vstupují faktory jako slabší osvětlení, odlesky a podobně,“ popisuje.

Fata Morgana se společně se Škoda JS zkoušela v offline i online režimu. HoloLens byly připojeny na mobilní Wi-Fi hotspot s integrovanou LTE SIM kartou a bylo možné odesílat data na dálku. V případě, že připojení nebylo k dispozici, si HoloLens data dočasně ukládaly.

Nasnímané prostředí ještě nevypadá jako věrná kopie a lze mluvit spíše o obrysech a konturách. Je to dáno mimo jiné podmínkami a technickými limity samotných brýlí. Ty každopádně pořizovaly i fotografie prostředí, takže si ve VR lze přes trojrozměrné prostředí promítnou i statický obrázek a udělat si bližší představu.

„Čeká nás ještě hodně práce,“ konstatuje Hovora. Zlepšovat se bude například uživatelské rozhraní. Ukazuje se, že ovládání gesty rukou v prostředí elektrárny není ideální, takže se bude vyrábět klávesnice připevněná na zápěstí.

Pocket Virtuality v současné době obchodně fungují na takové bázi, že se zákazníky dělají placené výzkumné a vývojové aktivity.