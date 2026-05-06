Ve věku 87 let zemřel Ted Turner, mediální vizionář a zakladatel CNN

Ve středu zemřel ve věku 87 let americký mediální magnát, filantrop a podnikatel Ted Turner, tvůrce televizní stanice CNN. Založením prvního nepřetržitého zpravodajského kanálu navždy proměnil podobu světové televizní žurnalistiky. Zprávu o jeho úmrtí jako první přinesla právě CNN na základě oznámení Turnerovy rodiny.
Založením stanice CNN zhmotnil svou vizi poskytovat zprávy z celého světa v reálném čase. Vytvořil tím zcela nový oborový standard a umožnil divákům sledovat historické události bezprostředně v okamžiku, kdy se dějí. Současný šéf CNN Mark Thompson ve svém prohlášení ocenil, že Ted Turner byl nesmírně angažovaný a oddaný lídr, neohrožený, nebojácný a vždy ochotný zariskovat a důvěřovat vlastnímu úsudku. Podle Thompsona byl Turner gigantem, na jehož ramenou stojí současná generace novinářů.
Tedu Turnerovi bylo 24 let, když po sebevraždě svého otce převzal rodinnou firmu na venkovní reklamu. Prokázal obchodní talent a podnik nejen stabilizoval, ale postupně k němu přikoupil pět rozhlasových stanic. Následně je prodal a z utržených peněz koupil upadající atlantskou televizní stanici Channel 17. Rozhodl se zvýšit sledovanost tím, že do programu zařadil klasické filmy a starší televizní seriály.
V roce 1976 Turner využil tehdy novou satelitní technologii a začal signál Channel 17 šířit po celých Spojených státech. Díky tomu oslovila miliony nových předplatitelů kabelové televize. Kromě toho se rozhodl zvýšit sledovanost vysíláním sportovních přenosů. Koupil baseballový tým Atlanta Braves a nedlouho poté i basketbalový klub Atlanta Hawks. Tím si pojistil exkluzivní a dlouhodobá vysílací práva.
Na konci 70. let objevil mezeru na trhu. „Pracoval jsem každý den až do sedmi hodin večer, a když jsem přišel domů, bylo v televizi už po zprávách. A zjistil jsem, že spousta lidí je na tom stejně jako já,“ vzpomínal, co ho přivedlo k přelomové myšlence vysílat zprávy celý den. Zariskoval a peníze získané z Channel 17 investoval do spuštění zpravodajského kanálu CNN, který začal vysílat v červnu 1980.
Během 80. a 90. let své podnikání rozšiřoval o kanály jako TNT, Cartoon Network nebo Turner Classic Movies. V roce 1991 ho časopis Time vyhlásil Osobností roku, neboť „změnil dynamiku událostí a udělal z diváků ve 150 zemích okamžité svědky historie“. Ocenění přišlo po slavném zpravodajství CNN z války v Perském zálivu, které vstoupilo do dějin moderní žurnalistiky. Přestože v roce 1996 své stanice prodal konglomerátu Time Warner za téměř 7,5 miliardy dolarů, do konce života považoval CNN za svůj největší životní úspěch.
Kromě mediálního průkopnictví zanechal rodák z Ohia významnou stopu v globální filantropii a ekologii, do kterých po odchodu z televizního byznysu napřel veškerou svou energii. Věnoval jednu miliardu dolarů Organizaci spojených národů a založil iniciativu Nuclear Threat Initiative, která usiluje o snižování rizik spojených se zbraněmi hromadného ničení. Jako jeden z největších soukromých vlastníků půdy ve Spojených státech vybudoval na svých rančích obří stádo čítající přes padesát tisíc bizonů, čímž se zcela zásadně zasloužil o záchranu tohoto živočišného druhu před vyhynutím. Stránky novin plnil také jeho osobní život, neboť byl deset let ženatý s herečkou Jane Fondovou.