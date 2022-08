Velká část Čechů používá veřejné Wi-Fi k přístupu do banky nebo firemních systémů

Autor: Depositphotos

Skoro tři čtvrtiny Čechů využívají pro připojení k internetu veřejné Wi-Fi sítě. Dvě třetiny z nich je používají k e-mailové komunikaci, třetina k přihlašování do internetového bankovnictví a čtrnáct procent Čechů veřejné Wi-Fi používá pro přihlašování do firemních systémů. Ukazují to čísla průzkumu společnosti Anect realizovaného na 1010 respondentech.

Používat veřejné wifiny k přihlašování k citlivým aplikacím a službám se obecně nedoporučuje. Takové sítě mohou představovat poměrně jednoduchý cíl útoku. Nejde pouze o ovládnutí takové sítě, ale také její podvržení a podobně. “Dvě třetiny zaměstnanců se chovají velmi riskantně,” uvádí mimo jiné Anect. Několik dalších závěrů je níže.